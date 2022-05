Dua Lipa presume lujosas botas mexicanas low cost

Este fin de semana Dua Lipa no ha dejado de ser tendencia en redes sociales, primero por una aparatosa caída durante uno de sus conciertos y después por imponer moda desde Portofino, Italia, donde lució unas lujosas botas vaqueras con las que puso en alto el nombre de México al usar una marca mexicana de la que ahora nadie puede dejar de hablar; la mejor parte es que todos aquellos que quieran lucir el mismo estilo que la cantante, pueden hacerlo por un bajo precio.

Pues si algo han dejado las celebridades y royals, es que las marcas exclusivas y de reconocidos diseñadores no son las únicas para lucir perfectas, ya que todo lo de "low cost" está de moda y en tendencia, por supuesto, Dua Lipa lo sabe mejor que nadie y prueba de ello es su lujoso look de este fin de semana en donde no sólo acertó con el mini short y top ideal para el verano, sino también con las botas que todo el mundo quiere.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de "Break My Heart" presumió el mejor estilo desde Portofino con un conjunto café con detalles en neón, así como joyas chunky; sin embargo, lo que llamó la atención de todos son unas botas vaqueras con las que causó sensación. Este calzado es de la firma Montserrat Messeguer, misma que en redes sociales recibe el apoyo de muchas celebridades, entre ellas muchas mexicanas como Pilar Santacruz, Majo Aguilar, Dulce María, Paty Cantú y Daniela Luján.

Las botas tienen un bordado de ave Fénix. (Foto: IG @dualipa)

Dua Lipa impuso moda con este conjunto y botas vaqueras. (Foto: IG @dualipa)

¿Cuánto cuestan las botas de Dua Lipa?

Como te adelantamos, estas botas son low cost, por lo que son muy accesibles para todos los fanáticos de la cantante británica, y aunque hay muchos diseños y colores, el modelo que lleva la famosa está disponible en el sitio oficial de la marca por menos de cuatro mil dólares.

De acuerdo con el sitio web de Montserrat Messeguer, el modelo es "Botas Jordana negras", que destacan por su forma vaquera y hechas artesanalmente con un bordado del ave Fénix; mientras que el material de fabricación es cien por ciento piel tanto en el exterior, como en el forro y la suela. Cabe destacar que actualmente este calzado está agotado en algunas tallas, pero en las disponibles se venden en tres mil 600 pesos. Además del negro, este modelo está disponible en colores como el hueso, azul, rojo y miel.

Estas son las botas con las que Dua Lipa conquistó Instagram. (Foto: Captura)

Esta no es la primera vez que Dua Lipa luce estas botas mexicanas, pues en agosto de 2021 ya había compartido sus mejores poses y looks a través de Instagram. Ahora, la cantante confirmó que las vaqueras están de regreso para este verano y para el otoño, y entre algunos de sus outfits para causar sensación no sólo destacan los mini shorts.

Según dejó ver en otros de sus atuendos, las botas vaqueras bordadas también son una excelente opción para usar con vestidos largos y con estampados; es por ello que representan la mejor opción para todas aquellas personas amantes de la moda y del estilo de Dua Lipa, por lo que no sorprenderá ver que este tipo de calzado comience a viralizarse en redes sociales durante las próximas semanas.

Este es el look veraniego ideal para estas botas. (Foto: IG @dualipa)

