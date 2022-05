Dua Lipa sufre estrepitosa caída en un concierto y queda al descubierto su playback

Dua Lipa dejó en shock a cientos de fanáticos luego de sufrir una estrepitosa caída mientras daba un concierto en Italia y quedar al descubierto su playback; el momento fue captado por varios asistentes que grababan su presentación y el video compartido en redes sociales, desde donde se volvió viral.

En la grabación se observa a la cantante británica dar el show sobre en la pista mientras porta un súper ajustado mono fucsia; se le ve bailar durante algunos segundos junto a sus bailarines, cuando de pronto, mientras interpretaba su tema "Be the One", sencillo con el que se dio a conocer de manera internacional, tropezó en el escenario.

Esto ocurrió durante su último concierto en Milán, el cual formó parte de la gira "Future Nostalgia" con el cual Dua Lipa se encuentra recorriendo Europa, prácticamente un sueño hecho realidad para la cantante mundialmente famosa, luego de una pausa de casi dos años debido a la pandemia de Covid-19.

Caída de Dua Lipa deja al descubierto su playback

El video de la estrepitosa caída de la cantante en el escenario, captado el pasado jueves, se volvió viral en redes sociales en donde los usuarios criticaron a la artista británica por realizar playback, el cual quedó evidenciado tras el resbalón que sufrió durante el show.

Y aunque muchos se le fueron encima con comentarios alusivos a este hecho, sus fans quedaron más tranquilos de saber que el tropiezo, momento en el que Dua Lipa no pudo guardar el equilibrio, no pasó a mayores y que su artista favorita se encuentra bien después de todo.

Afortunadamente, al momento en que Dua Lipa se precipita al suelo, su equipo de baile que la acompañaba reaccionó de manera casi inmediata y la pudo ayudar a ponerse de nuevo de pie. En segundos, la cantante se incorporó al show y continuó su presentación como si nada.

No obstante, los fanáticos de la cantante que se encontraban en primera fila sí que se llevaron un buen susto al verla tocar el piso, pero una vez arriba de nuevo, el estadio le dedicó una gran ovación y todo siguió como si nada.

