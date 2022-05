Dua Lipa: Esta es la historia detrás del "plagio" de "Levitating"

Desde hace más de 5 años, el nombre de Dua Lipa se ha convertido en uno de los más mencionados dentro de la industria musical y también fuera de ellas, pues la cantante, compositora, modelo y actriz británica de ascendencia albanokosovar es ya un punto de referencia en nuestra cultura pop.

Lejos estamos de aquel 2017, en el que su nombre aparecía en las letras pequeñas del cartel del Festival Corona Capital, pues actualmente es una artista de éxito internacional y un icono de la moda y de las redes sociales.

Si bien su disco homónimo fue un gran éxito con grandes temas como “Be the One”, “New Rules” y “Lost in Your Light”, es su segundo trabajo de larga duración, "Future nostalgia", la que la puso en los ojos y oídos de todos en el planeta.

"Future nostalgia" de 2020, es un disco que, según la misma cantante está inspirado en cada una de las canciones, bandas y películas que vio y escuchó durante toda su infancia gracias a los gustos musicales de sus padres (Dukagjin Lipa y Anesa Rexha).

Es por eso que este disco tiene toques del pasado con sonidos que nos remontan a Blondie, Jamiroquai y Moby. Sin lugar a dudas, este disco es un gran compilado de los años 80, 90 e inicios de la década del 2000.

¿"Levitating" tributo al pasado o plagio?

A pesar del reconocimiento mundial y que todo le vaya bien a Dua Lipa, actualmente enfrenta un problema por dos demandas en su contra por supuestamente plagiar "Levitating".

Como ya te explicamos en el pasado, casi su segundo disco está en sonidos musicales del pasado, porque la artista a lo largo de su producción tiene toque de música ya antes hecha.

El usuario de TikTok @historia_de_una_cancion, en uno sus videos explica que “Levitating" tiene una fecha de creación (28 de agosto del 2018) pues la cantante asegura que tiene claro que ese día surgió la canción.

En esta canción Dua Lipa quiso poner todos sus buenos recuerdos de la infancia y como la música de sus padres la hacían bailar con tal energía casi al punto de estar “levitando”. Una parte de la canción está inspirada en Blondie, pasando por los sonidos del soundtrack de la película “Austin Powers”.

Tras el éxito de la canción, la cantante recibió dos demandas por el parecido de sus temas con dos canciones. Una de ellas, "Live your Life" de Artikal Sound System, una banda de reggae originaria de Miami, Estados Unidos. Se espera que pronto todo acabe arreglándose entre las discográficas de los artistas con un acuerdo amistoso.

