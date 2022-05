Dua Lipa presume el bikini floreado ideal para este verano | FOTOS

Una de las famosas que no duda en compartir los detalles de su día a día, así como sus mejores looks en redes sociales es Dua Lipa, quien esta tarde sorprendió a sus fans al posar en el bikini perfecto para este verano; tanto fue el furor que causó con su última sesión de fotos que en pocos minutos ya era tendencia y su publicación superaba los dos millones de me gustas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Dua Lipa compartió fotos y videos de su escapada a uno de los ríos de Alemania, previo a su show de esta noche en el Olympiahalle en Munich. "Antes del espectáculo chapuzón en el río", escribió la cantante en su publicación, en la que también presumió su figura en un fikini floreado y colorido.

En una de las primeras publicaciones se observa a la intérprete de "Levitating" a la orilla del río y recostada sobre una manta blanca par aprovechar al máximo los rayos del Sol hasta obtener el logrado perfecto. Por supuesto, lo que se robó la atención de todos es que nuevamente presumió tener uno de los cuerpos más torneados de las celebridades, además de la cintura más pequeña que solo ella sabe lucir con cadenas y otras joyas.

Dua Lipa presumió el estampado floreado más viral de la temporada. (Foto: Instagram @dualipa)

Por otro lado, al ser uno de los íconos de la moda más importantes del momento y llevar marcas de lujo como Verace, Dua Lipa demostró que además de los vestidos de alfombras rojas, conoce las grandes tendencias de este verano para bañadores y la prueba de ello es que este domingo se lució con un bikini floreado con el presumió los colores de temporada entre los que destaca el rosa, verde, naranja y amarillo.

Con esta tendencia veraniega, la cantante británica conquistó las redes sociales y además mostró cómo lucir perfecta en las próximas vacaciones, aún luciendo "al natural", pues si hay algo que destacar de su sesión de fotos de esta tarde es que llevó la estética perfecta para no perder el estilo, y además de una cadena para la cintura, complementó su look con unas arracadas enormes y plateadas.

(Foto: Instagram @dualipa)

Asimismo, demostró que llevar la melena suelta no es la única forma de lucir perfecta. Y es que a diferencia de otras ocasiones en las que ha presumido su look en bikini, esta tarde Dua Lipa llevó una coleta alta y desenfadada con la que enamoró a sus más de 83 millones de seguidores de Instagram.

Para aprovechar su paso por Alemania, la famosa también posó desde el pasto dejando que sólo sus pies sintieran el agua fluir y luego de un tiempo, finalmente se sumergió para nadar y relajarse previo a su concierto. Por su parte, sus fans no dudaron en llenar la publicación con comentarios como "eres perfecta", "la más hermosa" y "reina".

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la intérprete de "New Rules" presume su figura en los mejores trajes de baño, ya que en repetidas ocasiones se ha vuelto viral en redes sociales tanto por llevar las mejores y más lujosas tendencias como aquellas veces en las que ha apostado por micro bikinis con los que deja poco a la imaginación y que son perfectos para conseguir un bronceado perfecto.

Así disfrutó Dua Lipa de los rayos del Sol. (Foto: Instagram @dualipa)

Estos son los bikinis con los que Dua Lipa ha conquistado la red

Dua Lipa siempre lleva bañadores de dos piezas. (Foto: Instagram @dualipa)

La también modelo se ha sumado a la tendencia de bikinis crochet. (Foto: Instagram @dualipa)

Además de lucirse con los mejores estampados, Dua Lipa complementa sus looks en bikini con accesorios como sombreros. (Foto: Instagram @dualipa)

El fucsia es el color de temporada y es ideal para usar en bikinis. (Foto: Instagram @dualipa)

