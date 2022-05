"Nunca he dejado de vivir el amor": Grettell Valdez confirma su divorcio con Leo Clerc

Grettell Valdez dejó sin aliento a sus seguidores al confirmar los rumores de su ruptura con el suizo Leo Clerc, quien apenas en julio de 2018 le pidió matrimonio a la bella actriz, para cristalizar sus nupcias en diciembre de ese mismo año.

No obstante, todo parece indicar que las diferencias entre ellos fueron demasiadas, lo cual provocó que su matrimonio no durara mucho tiempo, ya que según la propia actriz de telenovelas, lleva dos años sola.

La noticia fue tomada con impacto por sus fans, quienes aprovecharon una sesión de preguntas y respuestas que Grettell Valdez organizó en su cuenta de Instagram para enterarse de la verdad sobre su situación romántica.

Así, luego de recordarle que una de las promesas que les hizo con anterioridad era la de compartir detalles sobre su estatus sentimental, la actriz no tuvo más remedio que admitir que estaba divorciada, pero feliz.

“Yo solita me metí en esto, ok... Lo que se ve no se pregunta. Sí, divorciada, feliz, siempre positiva”, aseguró sonriente Grettell Valdez.