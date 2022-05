Mario Almada protagonizó la película más polémica del Cine Mexicano; se arrepintió de filmarla

Dentro del Cine Mexicano existen algunas películas que fueron censuradas por sus escenas y temática, una de esas fue "La Viuda Negra", cinta que protagonizó Mario Almada y se convirtió en una de las más polémicas, al grado de que el actor se arrepintió de filmarla.

"La Viuda Negra" fue filmada en 1977 pero, en pleno sexenio de José López Portillo, la cinta no pudo ser exhibida ya que la entonces titular de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, Margarita López Portillo, hermana del presidente, no concedió los permisos. Finalmente fue estrenada hasta el 18 de agosto de 1983.

La película que causó polémica en el Cine Mexicano

En un principio este filme iba a estar dirigido por Felipe Cazals, pero abandonó el proyecto día antes de comenzar la grabación. Fue Arturo Ripstein quien tomó la dirección de la cinta que está basada en la obra de teatro "Debiera haber obispas" de Rafael Solana.

Isela Vega ganó un Ariel por su actuación en "La Viuda Negra". Foto: Especial

La película relata la historia de la huérfana Matea que asiste al cura en su parroquia. El médico del pueblo intenta seducirla pero fracasa y la difama, haciendo creer que ella mantiene relaciones con el padre Feliciano (Mario Almada). Los habitantes del lugar le creen y exigen al religioso que la despida; él se niega y se encierra con ella viviendo un apasionado amor.

El papel de Matea fue interpretado por Isela Vega, actriz que fue símbolo de empoderamiento femenino y liberación sexual, un papel que se convirtió en uno de sus trabajos más importantes al recibir un Ariel a Mejor actriz por la película.

Mario Almada se arrepiente de filmar "La Viuda Negra"

Mario Almada Otero nació en Huatabampo, Sonora, el 7 de enero de 1922. Apareció en cine y televisión por siete décadas y actuó en más de 300 películas. Su carrera se centró en el Cine Mexicano de acción, en el que su papel característico fue el de justiciero, por lo que su papel de el padre Feliciano fue uno de sus personajes más recordados.

El actor recibió la nominación al Ariel por "La Viuda Negra", sin embargo, en una entrevista, Almada confesó que sólo existían dos películas que se arrepentía de haber filmado, y una de ellas es la cinta que protagonizó junto a Vega, la otra "La India", en la que también compartió créditos con Isela.

"Hay dos películas que no debí haber hecho nunca, porque soy católico, soy gente de mi hogar, pero por ahí vi el destino y no tuve más remedio que hacerlas, fueron "La india" y "La viuda negra" (...) va contra la religión (…), pero está dura, no son malas, son muy buenas películas, pero no van dentro de mi línea, yo hago cosas diferentes, le prohibí a mis hijos que vieran", explicó el actor.

