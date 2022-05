Ayahuasca le reveló a Will Smith que su carrera desaparecía, así fue su visión con el alucinógeno

Tras casi dos meses de protagonizar el escándalo más sonado de los Premios Oscar en décadas, cuando propinó una cachetada al comediante Chris Rock luego de realizar un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett, el actor estadounidense Will Smith reapareció para hablar sobre su experiencia bebiendo Ayahuasca.

El histrión de Hollywood dio a conocer que tras una sesión de Ayahuasca, y luego de ingerir la bebida ancestral, pudo ver el declive de su carrera y le fue revelado lo que ocurriría tiempo después, hechos que terminaron por concretarse.

"Bebí, y normalmente tarda unos 45 minutos en hacer efecto. Y estoy sentado allí y siempre te sientes como, ‘Tal vez no haga efecto esta vez’. Así que estoy bebiendo y sentado allí y de repente es como si empezara a ver todo mi dinero volando, y mi casa está volando y mi carrera está desapareciendo", declaró Smith.

"Toda mi vida se está destruyendo", declaró Smith

Fue entonces cuando tuvo ante sí el mayor miedo al cual temía enfrentarse en algún momento: "Toda mi vida se está destruyendo. Este es mi miedo en la vida real, y estoy ahí dentro y con ganas de vomitar y todo eso, y oigo una voz que dice: ‘Esto es lo que la p.. vida es’", declaró el actor durante una entrevista para "My next guest needs no introduction".

Smith aseguró que esta experiencia con la Ayahuasca la tomó de manera positiva: "Cuando salí de ella, me di cuenta de que cualquier cosa que pase en mi vida, puedo manejarlo", indicó. Cuestionado sobre el incidente con Chris Rock el actor destacó que su intención era proteger a su familia de todo lo malo que pudiera ocurrir en su entorno.

"La protección y la seguridad son una ilusión. Tienes que aprender a vivir con la realidad de que en cualquier momento, cualquier cosa puede desaparecer en un segundo. Entonces, con esa realidad, ¿cómo puedes estar aquí? ¿Y cómo puedes estar feliz y estar aquí?", concluyó.

