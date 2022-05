¿Karely Ruiz sufrió acoso de parte de un youtuber? Estas fueron las preguntas incómodas que le hizo | VIDEO

Karely Ruiz ha llamado la atención en los últimos meses debido a que, además de publicar imágenes en sus redes sociales donde luce atuendos sensuales, también se ha entrevistado con algunos famosos como Andrés García, el ex galán de cine que terminó en el hospital después de visitarlo en su casa de Acapulco, Guerrero.

Posteriormente sus seguidores quedaron con el ojo cuadrado cuando acudió a una entrevista con Celia Lora y tiempo después se lanzó con ella a Playa del Carmen, en Quintana Roo. Aunque no especificaron su reunión, ambas invitaron a todos a que ingresaran a su cuenta de OnlyFans, por lo que se sospecha que tuvieron una interesante colaboración juntas.

Por otro lado, también se viralizó el hecho de que le va muy bien en la página de contenido exclusivo y más porque lo que recauda le sirve para ayudar a sus padres y mantenerse. De igual forma, hace poco presumió una camioneta de lujo que se compró por haber rebasado los 2 millones de seguidores, aunque con frecuencia le tiran su cuenta en Instagram.

¿Acosan a Karely Ruiz en entrevista?

Al ser la chica del momento, Karely Ruiz ha sido invitada a diversos espacios en YouTube para hablar sobre su vida personal y profesional, así como algunos detalles que a muchos de sus fans les interesa. Sin embargo, a veces algunos de sus entrevistadores parece ganarles la emoción y terminan haciendo preguntas que rayan en lo incómodo.

En este caso "Doble G" platicó de una manera muy amena con ella, pero no pudo evitar hacerle un par de preguntas que no iban mucho al caso. Sin embargo, ella siempre se mostró como una dama al responder con diplomacia y la sonrisa con la que a tantos caballeros ha enamorado.

Confesó que está saliendo con alguien y que es una persona tranquila que no se mete en sus cosas. Sin embargo, le preguntó que si en los shows que realiza lo hace quitándose la ropa. "Llegué a pensar que da shows ya más privadones de que en tables", a lo que ella lo interrumpió que mejor en el OnlyFans, pero no hace esos espectáculos.

Después preguntó si le habían hecho propuestas a lo que ella dijo que sí, pero que no era de andarlas aceptando.

Por otro lado, cuando platicaron sobre su experiencia de haber conocido a Andrés García, y que se había acostado con cientos de mujeres, "Doble G" le preguntó por el número de parejas a Karely:

"¿Pero tú no llevas los 800 verdad?, ¿quizá unos 100? Esa pregunta queda en la conciencia de los hombres, de tus ex", le preguntó a lo que ella siempre le respondió con una sonrisa y diciéndole que es una mujer tranquila, pues no sale de su casa.

De igual manera le preguntó si hubo un "detrás de cámaras" con el actor, además de si se aventaría con él, algo que ella tomó a broma diciendo que no sabía.

