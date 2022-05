'No quiere contigo': Alicia Machado explota por drama de Ivonne Montero con Eduardo Rodríguez | VIDEO

El romance que ventiló Ivonne Montero con Eduardo Rodríguez sigue dando de qué hablar en “La Casa de los Famosos 2”, esta vez fue Alicia Machado quien explotó al asegurar que la vedette debe “empoderarse” y poner fin al escándalo ante la negativa del actor de tener una relación formal con ella.

La actriz de “El tigre de Santa Julia” reveló en días pasados que tuvo una relación íntima con Rodríguez por más de seis años, aunque durante este tiempo Montero llegó a enamorarse no formalizaron nada debido a que él le pidió “discreción” pues mantenía otra relación en ese momento.

Aunque Ivonne Montero ha recibido todo el apoyo de los fans, el romance ha dividido opiniones y entre ellas Alicia Machado le envió un fuerte mensaje a la actriz, pues aseguró que Rodríguez no tiene intenciones de tener algo formal con ella ya que ha sido captado coqueteando con la modelo venezolana Daniella Navarro, quien se dijo cercana a la vedette.

“Ivonne tiene que empoderarse. Mamita, cuando un hombre le manda dos tres señales que no quiere con usted, usted en regia, en divina dese la vuelta y déjeselo a la otra, que le aproveche y ya”, dijo Alicia Machado asegurando que “empoderarse cuesta mucho valor”.

La exreina de belleza añadió que Eduardo Rodríguez también le falló a Ivonne Montero, pues nunca le habló claro a la actriz diciéndole que no quería una relación serie con ella.

Ivonne Montero enfrenta a Eduardo Rodríguez

Luego de que el romance causara un gran escándalo al interior de “La Casa de los Famosos2”, Ivonne Montero decidió enfrentar a Rodríguez confesando que se había enamorado de él pero puso fin a lo que había entre ellos.

La también cantante reclamó al actor por uno de los comentarios que lanzó en medio de una charla con sus compañeros, pues aseguró que no tendría una relación con una madre soltera cuando ella tiene una pequeña de nueve años.

“Mira yo la verdad lo hablé, porque nunca lo había hablado con nadie, nunca lo había abierto con nadie, lo abrí porque hay una historia, porque representa algo (...) Me hiciste entender, sino quieres que se diga que me lo ofreciste, que íbamos a lograr estar juntos. Tienes un pavor, mi amor, te guardas cosas, no eres sincero y de repente ya no te acuerdas", dijo la actriz al borde del llanto.

