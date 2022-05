Se desbordan las pasiones en LCDLF2: Ivonne Montero y Danielle Navarro compiten por el amor de este galán mexicano

Las cosas en 'La Casa de los Famosos 2' subieron de tono luego de que Ivonne Montero aceptara que sostuvo un tórrido y secreto romance con el actor Eduardo Rodríguez, quien también es parte del polémico programa de Telemundo.

A raíz de que la vedette diera detalles de su relación con Eduardo Rodríguez, las opiniones se dividieron en 'La Casa de los Famosos 2', donde algunos se pusieron de lado de la también cantante, mientras que otros la tacharon de crear estrategias para ganar empatía entre la audiencia.

Aunque lo más sorprendente es que hubo una participante del aclamado show que decidió aprovechar la información que Ivonne Montero le confió para sacar partido con el codiciado galán.

Así, a pesar de que Ivonne Montero dejó ver la poca responsabilidad afectiva de Eduardo Rodríguez, este terminó siendo el objetivo romántico de Daniella Navarro, una reconocida actriz venezolana que se ha mostrado muy cercana al galán mexicano.

De hecho, gracias a las transmisiones de 'La Casa de los Famosos 2', se sabe que ella y Brenda Zambrano se han confabulado para hablar mal de la vedette a sus espaldas.

Y no solo eso, pues resulta que Daniella Navarro ha ventilado abiertamente su interés en Eduardo Rodríguez, a quien ha querido poner en contra de Ivonne Montero, afirmando que lo que dijo sobre su relación lo hizo con el único fin de perjudicarlo.

Además, agregó que era evidente que Ivonne Montero estaba celosa de ella, ya que es la única soltera del reality y se ve que hay tensión entre ella y el actor.

Aún así, dejó en claro que "aún" no pasaba nada entre ella y Lalo Rodríguez, dejando claro que no se cierra a tener algo que ver con el ex de Ivonne Montero, quien por cierto, confesó que la última vez que tuvo algo que ver con la vedette fue hace poco más de seis meses, descartando la posibilidad de que llegaran siendo pareja al reality.

¿Crees que esto provoque futuras peleas en 'La Casa de los Famosos 2'?

