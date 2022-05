Tapan el baño en "La Casa de los Famosos 2" y culpan a Laura Bozzo: "Está fallando", asegura en VIDEO

Un nuevo escándalo surgió al interior de "La Casa de los Famosos 2" y no precisamente por la revelación de otro secreto en torno a alguna celebridad, sino porque uno de los inquilinos expuso que uno de los sanitarios había sido tapado e invitó al responsable del incoveniente a arreglarlo.

Fue Ivonne Montero quien de manera muy amable convidó a sus compañeros de reality a resolver el problema ya que el baño "estaba a punto de desbordarse", lo que generó desde mucho interés entre los inquilinos, quienes la escuchaban con atención, hasta risas entre quienes tomar con más humor lo ocurrido.

Fue en un video que un usuario compartió en TikTok en donde se observa el peculiar momento en el que Ivonne Montero expone el problema ante alguno de los famosos que participan en el reality, entre ellos Laura Bozzo, a quien en broma algunos culparon de ser la responsable del inconveniente.

"Qué pase el cag@&n", se escucha en el audio

En la grabación, de un minuto de duración, se ve a Ivonne Montero exponer el problema: "Por favor, la persona que haya tapado el baño, el que originalmente era de mujeres, que ya no es de mujeres es de todo, se les tapó el baño y no lo destaparon. Así que de la manera más atenta, la persona, la que se le tapó tenga la amabilidad de pasar al baño y destaparlo. Porque yo no puedo."

Laura Bozzo escuchó a Ivonne montero con atención. FOTO: Especial

Momento en el que se escucha a uno de los famosos decir: "Qué pase el cag@&n",lo que provocó las risas de sus compañeros de programa. Acto seguido, Laura Bozzo, a quien se le observa escuchar con atención a Ivonne, aseguró que ese sanitario ya había presentado fallas previamente: "Está fallando ese baño, por eso yo voy al baño de hombres", aseguró.

El inconveniente generó diversas reacciones entre los inquilinos. FOTO: Especial

Finalmente, Montero explicó cómo fue que se dio cuenta del problema: "Yo fui a hacer 'pis' y jalé y está tapado. No sé quien (fue), ya está tapado y no se ve arriba, por eso hay que fijarnos hasta que se vaya. Ya estaba a punto de desbordarse pero no se ve la popó,"concluyó.

Hasta ahora no se sabe quién fue el responsable de tapar el baño. FOTO: Especial

Como era de esperarse, la situación generó desde preocupación hasta risas entre los inquilinos y los internautas no se quedaron atrás al opinar sobre el tema, el cual generó diversas reacciones y comentarios en redes. En otro video compartido en YouTube se culpó a Mayeli Alonso, la reciente expulsada del reality, de ser la responsable de haber tapado el sanitario. Para ver el video da click en este enlace.

