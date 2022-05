Esta película en NETFLIX está horrorizando a todos, se basa en una historia real y ya es tendencia |TRÁILER

Netflix se ha consolidado como una de las opciones de entretenimiento audiovisual más populares alrededor del mundo, y aunque esta empresa ubicada en Los Gatos, California fue creada en 1997, hasta 2007 empezó ofrecer su servicio a través de computadoras personales en Estados Unidos. Sin embargo, la empresa de tipo sociedad de responsabilidad limitada inició ofreciendo un servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, pero ahora es una de las mejores productoras audiovisuales en cuanto creación y adquisición de productos referentes a series y películas para su difusión mundial.

En este sentido, las opciones son múltiples dentro de esta plataforma, la cual cuenta con títulos que van desde el drama y la comedia, hasta documentales y bioseries; entre sus principales producciones originales se encuentran Orange is the new black, Black Mirror y Stranger Things.

¿De qué trata ” Cleveland Abduction”?

Bajo este panorama, te recomendamos la cinta "Cleveland Abduction”, la cual ha logrado un gran impacto en la audiencia, ya que incluso se encuentra actualmente dentro del Top 10 de las cintas más vistas específicamente ocupando lugar número cinco.

“Cleveland Abduction” o “Secuestro en Cleveland”, es una cinta basada en un caso real sobre violencia; esta producción se estrenó originalmente hace siete años en televisión estadounidense, pero ahora se encuentra en dicha plataforma audiovisual.

Se trata de una historia basada en el criminal Ariel Castro quien entre el año 2000 a 2004, secuestró y violó a tres mujeres durante casi una década; ésta se basó en las memorias de Michellel Knight, uno de los sobrevivientes de Castro, titulado “Finding Me: A Decades Of Darkness, a life reclamed.

Basada en hechos reales

Originalmente fue lanzada en 2015 en el canal Lifetime, pero actualmente está en el catálogo de Netflix, donde nos muestra la pesadilla que vivieron estas tres mujeres por parte del hombre de 53 años de edad. En la producción se narra la historia de la pesadilla violenta que vivió Knight cuando tenía apenas 21 años, esto mientras salía de la casa de uno de sus primas para ir al tribunal para esclarecer el caso de custodia de su hijo; en este lugar conoció a Castro, quien era el padre de una de sus amigas y que ofreció a llevarla al juzgado.

Sin embargo, esta mujer que apenas cumplió la mayoría de edad no imaginó que viviría un secuestro que la llevaría a vivir cientos de violaciones.

A continuación te mostramos el tráiler de dicha producción que ha dejado atemorizados a todos aquellos que la ven, misma que no es apto para sensibles:

