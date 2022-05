Yuya, Natalia Téllez y Evaluna tienen una similitud como madres; estas FOTOS lo demuestran

En los últimos meses, el mundo del espectáculo se ha presenciado la llegada de nuevos integrantes a familias de famosas, cantantes y conductoras muy queridas por el público mexicano. Entre ellas están la youtuber Yuya, la cantante Evaluna Montaner y la conductora Natalia Téllez, quienes no solo tuvieron a sus bebés con unos pocos meses de diferencia, sino que tienen una similitud como madres que va más allá que las fechas.

En general, cuando hay un suceso de este estilo en la industria es casi seguro que el público conocerá el rostro que llena de felicidad a la familia. Sin embargo, cada una de las famosas mencionadas ha tenido especial cuidado con la identidad de su bebé, pues, si bien comparten frecuentemente fotografías donde aparecen manos, pies y hasta el cuerpo completo del infante, hasta ahora no han aparecido públicamente sus rostros.

¿Por qué Yuya y Natalia Téllez no muestran a sus bebés?

Evaluna Montaner han dado a conocer su posicionamiento, pero en una entrevista con Elle México, Yuya aseguró que quiere permitirle a Mar elegir si quiere o no ser mostrado en público. “Definitivamente intento cuidar que Mar tenga su privacidad, porque me gustaría que él fuera un niño o un humano que decide sobre su propia vida y no quiero ser invasiva”, confesó.

Por su parte, Natalia Téllez confesó en el programa Netas Divinas que ha procurado no mostrar a Emilia en redes sociales para evitar las fuertes críticas que suele recibir de la gente. "Es que ahora es 'enseña a tu bebé' y cuando enseño el pie de mi bebé: 'qué uña tan larga','que pie tan chiquito', 'qué calcetín tan sucio'", dijo.

Sin embargo, la conductora acotó que algunas personas sí le brindan consejos útiles y de buena fe, aunque hay muchos otros comentarios en los que le hablan con cierta "superioridad moral".

Mostrar o no mostrar a los bebés en redes

Pese a que las famosas no se han referido al tema desde esta arista, expertos nacionales e internacionales han advertido constantemente de los peligros de que las infancias estén de forma explícita en redes sociales. De hecho, Silvia Barrera, inspectora de Policía Nacional de la Jefatura de La Rioja, dijo al diario El País que "la publicación de imágenes de menores en la red no tiene ninguna utilidad práctica más que la mera exposición" y que existen formas "menos lesivas" de mostrar al bebé.

Raisán dio, en su opinión expertas, que aquellas famosas que deciden subir fotos con la cara tapada de su hijos sí protegen el reconocimiento de sus infantes, pero que "tapar la cara de los niños puede que los haga menos reconocibles pero no menos identificables", por lo que tanto ellas, como cualquier otra madre, debe procurar no mostrar rasgos físicos que comprometan la identidad del menor.

