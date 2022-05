Vanessa Claudio enciende la red con atrevidos looks que la hacen ver como una diosa | VIDEO

Vanessa Claudio no se anda con rodeos y está decidida a hacer arder el Instagram con sus publicaciones. Ya en otro momento se había mostrado una imagen donde la puertorriqueña encendió la red social con una serie de imágenes donde aparece en la cocina usando sólo su ropa interior.

Sabiéndose una de las mujeres más hermosas de la televisión mexicana, ella le coqueteó a la cámara para después demostrarle a las personas que a pesar de que es una "princesa", su vida consiste en ser una persona que se levanta a tempranas horas para trabajar, ganarse el pan y poder disfrutar de los momentos de esparcimiento.

"Es fácil hablar cuando no sabes lo que te ha costado .. yo seguiré construyendo mi castillo de la única manera que se : trabajando", mencionó a lo que parecía ser un mensaje directo para algún crítico del mundo de la farándula.

Sin embargo, detalló todo lo que ha padecido durante los años que ha construido su carrera:

"Hay gente que dice que tengo vida de princesa! Pues la vida de princesa que tengo consiste en levantarme a las 6am y trabajar hasta alcanzar lo que quiero! Ha sido irme de mi país, recibir no por respuesta pero seguir trabajando para un si! Noches de desvelo!, cometer errores y recomenzar de ser necesario! No conformarme y nunca parar, si a eso te refieres.. pues si tengo una vida de princesa que me ha costado más de lo que imaginas!", escribió Vanessa Claudio.

Vanessa Claudio lo vuelve a hacer

La modelo y titular del programa "Al Extremo" tuvo la ocurrencia de hacer un video donde aparece con un babydoll y en ropa interior en lo que parece ser una sesión fotográfica.

Al ritmo de "Provenza" de Karol G, la conductora y exreina de Belleza, disfrutó el momento, pues hace las poses que una modelo profesional realiza frente a la cámara, pero después de que la arreglan rompe el momento de seriedad con una sonrisa.

Aunque fue sólo una especia de comercial para anunciar su cuenta de TikTok, todos sus seguidores le agradecieron el detalle, pues como siempre, luce espectacular en una grabación muy bien cuidada.

