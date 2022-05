¡Tensión en MasterChef Junior! Alan acusa a Leah de "amenazar" con dañar su plato rumbo a la semifinal

El nerviosismo y estrés se convirtieron en uno de los ingredientes principales de "MasterChef Junior" este domingo 22 de mayo, pues uno de los exparticipantes invitados lanzó un comentario que puso en riesgo la permanencia de Alan en pleno reto para elegir a los semifinalistas.

Este domingo los jueces eligieron a los semifinalistas y, por ello, los chefcitos dieron lo mejor de sí con sus platillos para poder ganarse un lugar en el balcón; sin embargo, una de las dinámicas provocó gran tensión en la cocina desatando la molestia de los chefs y de Alan.

El reto consistía en hacer parejas con los invitados para elaborar un platillo mexicano y aunque la decisión fue motivo de felicidad para algunos otros no dudaron en externar su descontento. Este fue el caso de Leah, quien lanzó un desafortunado comentario que le ganó el regaño de los jueces al ser acusada por Alan.

Leah lanzó un comentario que le ganó un regaño de los chefs. Foto: Twitter @MasterChefMx

Leah señaló que le pondría más sal al platillo de su excompañero para favorecer en la competencia a Naty y Carlos pues deseaba que alguno fuera nombrado semifinalista, aunque éste último fue seleccionado por los chefs Leah quedó en evidencia y no evitó romper en llanto.

Chef Betty regaña a Zoé

Leah intentó justificar su desafortunado comentario asegurando que se trataba de una "broma", sin embargo, el chef Franco Noriega recalcó la importancia de trabajar en equipo y la honestidad entre compañeros, pues Alan continuaba en la competencia y del desempeño de ambos dependía su permanencia.

La pequeña rompió en llanto por el regaño de los jueces y aseguró que no deseaba perjudicar a ninguno de sus compañeros, por ello Zoé no dudó en consolarla diciéndole que "no se preocupara" aunque esto le ganó una llamada de atención de la chef Betty Vázquez.

“Yo me tomo muy en serio las cosas. La vida te va a enseñar que las cosas se toman muy en serio, Zoé”, dijo la chef Betty a la exparticipante luego de que ella le dijera a su compañera que “no se preocupara” por haber lanzado un comentario que podría dejar fuera de la competencia a Alan.

