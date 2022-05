El chef Benito Molina lanza contundente mensaje contra MasterChef; "Yo no extraño ese circo"

El pasado mes de febrero comenzó una nueva temporada de MasterChef México, en su edición Junior, en medio de la polémica por la salida del chef Adrián Herrera, situación que se había dado meses antes, cuando se dio a conocer que Benito Molina también dejaría el reality. Después de su salida, el famoso profesional de la cocina sorprendió a los fas del programa al lanzar un contundente mensaje, pues afirmó que "no extraña eses circo".

El chef Benito ha sido uno de los integrantes más populares del reality de cocina, en el que estuvo por siete temporadas, hasta que en noviembre de 2020 se informó en un comunicado que dejaría de ser juez en la competencia, por "incompatibilidad de agendas".

Chef Benito se lanza contra MasterChef México

A casi dos años de haber dejado el reality, de TV Azteca, Molina volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de responder a una usuaria en Twitter con un contundente mensaje. Luego de que la internauta se quejará del último episodio de MasterChef Junior, así respondió el chef.

Así respondió Benito Molina. Foto: Captura de pantalla

"Masterchef Junior se ha vuelto basura, como es posible que los que hicieron trampa se salven? el chef Benito los mandaría a reto de eliminación sin pensarlo, miss u (lo extraño) Chef Benito", fue el mensaje con el que la usuaria de Twitter @karennmoreno11 recordó la participación del originario del cocinero.

El comentario de Karen Moreno hace referencia al último episodio del show transmitido el domingo 15 de mayo, en el que fue eliminada Zoé. Capitulo en el que la polémica no se hizo esperar, esto luego de que para el reto de salvación los participantes debieron preparar un "volcán de cajeta", lo que llevó a uno de los pequeños a hacer trampa, pues el desafío consistía en que sus mamás adivinaran cuál era el que habían elaborado y Esaú filtró información al avisarle cómo sería la decoración.

En respuesta al cometario de la joven, el chef no se quedó callado y lanzó un contundente mensaje: "Gracias, la verdad yo no extraño en lo más mínimo ese circo. Saludos", fueron las palabras con las que Benito Molina dejó ver que las cosas entre él y la producción de MasterChef México todavía no son las mejores.

Actualmente, Molina y Herrera son parte del programa MasterChef Latinos, y muchos de sus fans le hicieron saber que les gusta su colaboración, pues afirman que es un juez en el que confían, por lo que prefieren verlo aunque ya no esté en la edición de México.

Molina y Herrera son parte de MasterChef Latinos. Foto: IG @mastercheflatinos

SIGUE LEYENDO:

Trampa en MasterChef Junior: Niños rompen en llanto tras drástico cambio de los jueces

Adiós Masterchef, hola demandas: Chef Benito enfrenta demanda por hostigamiento laboral