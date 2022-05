MasterChef Junior: Explota la red tras ELIMINACIÓN de Zoé

La tensión crece en MasterChef Junior cada semana rumbo a la final y aunque este domingo los participantes estuvieron acompañados de sus mamás no evitaron los errores, aunque uno de ellos costó su lugar a Zoé y tuvo que abandonar la competencia en medio de lágrimas y abrazos de sus compañeros.

Este domingo 15 de mayo las mamás fueron las invitadas especiales al reality show inspirando a los pequeños a crear platillos con los que pudieran continuar en la competencia, sin embargo, el estrés se apoderó de algunos de ellos provocando que cometieran errores graves.

Zoé fue una de las concursantes que se mantuvo en la cuerda floja durante todo el programa, y es que no tuvo el mismo desempeño en sus platillos comparado con el de las semanas anteriores cometiendo un error que logró molestar a los chefs en el último reto, que era el más importante.

Para el reto de eliminación Zoé preparó un caldo de camarón y aunque todo parecía ir bien los chefs se negaron a probarlo pues no había tenido la higiene correcta: "Cuando uno no piensa lo que hace ni las consecuencias de las acciones a uno le va mal, Zoé. No tuviste el manejo correcto higiénico de un producto y no puede presentar un plato que no ha cumplido esas reglas".

Finalmente, anunciaron que Zoé era la siguiente en abandonar la competencia por lo que la pequeña no evitó romper en llanto afirmando que no deseaba irse, mientras sus compañeros la abrazaron deseándole lo mejor.

Pleito en MasterChef Junior

La salida de Zoé provocó un gran debate en redes sociales pues los internautas calificaron como injusta la decisión de los jueces y pidieron la salida de Renée, mientras que otros aseguraron que el desempeño de la pequeña no fue el mejor por el nivel que exige la competencia.

Mientras tanto, Zoé se va en medio de una fuerte polémica por el pleito que sostuvo con Renée durante uno de los retos en el que tenían que trabajar en equipo pues no evitaron discutir dejando de lado la importancia de realizar bien su "volcán de cajeta".

Renée fue reprendida por su mamá debido a que habló mal de Zoé cuando supo que serían compañeras y le recordó que el esfuerzo debía ser mutuo o el resultado las afectaría a ambas: "Con esa actitud no vas a pasar, de las dos depende que ninguna de las dos se vaya".

