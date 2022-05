MasterChef Junior: Mamá de Renée la reprende por hablar mal de Zoé

La competencia avanza en MasterChef Junior y los retos son cada vez más intensos sacando lo peor de los participantes, tal y como sucedió este domingo con Renée que no evitó ser reprendida por su mamá al hablar mal de su compañera Zoé.

Para el reto de este domingo 15 de mayo las mamás fueron las principales invitadas y acompañaron a sus chefcitos con platillos que lograron conmover a los jueces, gracias a su talento y trabajo en equipo Naty y Xavi fueron los primeros en subir al balcón conservando su lugar una semana más en el programa.

El segundo reto provocó que surgiera el estrés entre los participantes que luchan por conservar su lugar rumbo a la final, fue esta presión la que sacó lo peor de Renée ya que habló mal de Zoé antes de hacer equipo para hacer un postre que pondrá a prueba sus habilidades en la cocina.

Para el desafío debían realizar un “volcán de cajeta” en equipos con un toque único por lo que sus mamás debían identificar sus platillos, esto causó estrés en Renée al asegurar que no deseaba ayudar a Zoé y que sería “mandona”.

Renée recibe regaño de su mamá. Foto: Instagram @MasterChefMx

Regaño a Renée

La mamá de Renée habló con ella sobre la importancia del trabajo en equipo, pues aseguró que de no hacerlo juntas el platillo no triunfaría y ninguna de las dos subirían al balcón logrando conservar su lugar en la competencia.

“Con esa actitud no vas a pasar. De las dos depende que ninguna de las dos se vaya. Tu fortaleza le va a ayudar a no irse”, dijo la mamá de Renée mientras la chefcita comentó que no deseaba ayudar a su compañera.

“El trabajo en equipo, de las dos es la responsabilidad”, añadió que la manera en que tome el reto será la misma con la que prepare su platillo y el resultado de éste para poder salvarse en la competencia.

