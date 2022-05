MasterChef Junior: "El Capi" Pérez hace llorar a Xavi por polémica decisión en pleno reto

La competencia avanza en "MasterChef Junior" y los retos han llevado a algunos de los pequeños concursantes al límite, como el más reciente en el que "El Capi" Pérez fue uno de los cómplices del programa provocando que uno de los chefcitos rompiera en llanto por polémica decisión.

Este domingo 8 de mayo el conductor de "Venga la Alegría" fue el invitado especial del programa y provocó un gran alboroto entre los participantes que se dijeron sus fans, sin embargo, la felicidad se apagó justo antes de comenzar el reto pues les cambiaron los planes drásticamente afectando a más de uno.

La prueba consistía en tomar un merengue y preparar un platillo totalmente con el color que éste tenía, para lo que muchos comenzaron a hacer sus planes desde antes de elegir los ingredientes. Todo cambió justo antes de iniciar el reto, y es que "El Capi" Pérez les pidió a los concursantes que cambiaran de lugar, lo que modificó sus planes.

Xavi fue el primero en cambiar su lugar con Carlos, por lo que ahora debía preparar un platillo en color blanco. Esto provocó que rompiera en llanto debido al estrés y la angustia que le provocó no tener en mente un plan, sobre todo porque se trataba del reto de salvación y su lugar en la competencia: "Se me están saliendo las lágrimas porque me da mucha tristeza que 'El Capi' sea tan malo".

"El Capi" Pérez se disculpa

Aunque Xavi no fue el único afectado con la polémica decisión del comediante, y es que sucedió lo mismo con los otros participantes que no dudaron en externar su molestia ya que su lugar en la competencia estaba en juego y debían dar lo mejor de sí para conservarlo.

El conductor decidió acercarse a cada uno de ellos para pedirles una disculpa pues muchos se notaron molestos luego del cambio, pero lo hizo de manera especial con Xavi llevándole un mango ya que el amarillo era el color que tenía inicialmente, pero el chefcito lo rechazó.

Esaú dijo ya no estar molesto con el conductor, pues aseguró que al final lo benefició con la decisión debido a que tuvo una idea mejor con los ingredientes que ya habían elegido y, por ello, le agradeció: "Uno tiene que ser humilde, como el bicho".

