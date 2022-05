MasterChef Junior: Germán queda “en shock” al ser ELIMINADO de la competencia

La competencia en "MasterChef Junior" avanza rumbo a la gran final haciendo cada vez más difícil la salida de alguno de los pequeños competidores, como sucedió este domingo 8 de mayo con Germán que se convirtió en el doceavo participante que abandona el programa.

Te puede interesar: MasterChef Junior: "El Capi" Pérez hace llorar a Xavi por polémica decisión en pleno reto

La creatividad una vez más fue parte de los retos en el programa que en esta ocasión incluyeron hacer platillos con impactantes colores, algo que le habría fallado por completo a Germán tal y como lo recalcó molestó el chef José Ramón Castillo que se volvió tendencia luego de sus duras palabras.

La eliminación causó un gran impacto en Germán pues más allá de derramar lágrimas mostró una gran sorpresa al escuchar su nombre y ver su fotografía en la pantalla, aún cuando sus compañeros lo abrazaron mientras lloraban éste continuaba "en shock" debido a que no asimilaba la noticia.

Germán responde a críticas

El pequeño chef fue cuestionado sobre lo que pasaba por su mente al momento de escuchar su eliminación y señaló que era algo para lo que ya estaba preparado, y es que también deseaba que pasara pues sentía que no estaba dando el 100 por ciento en la competencia debido a su fuerte dolor en las rodillas.

"La verdad no me lo esperaba, pero de alguna u otra manera yo iba a salir con este reto porque estaba cargando con mucho dolor, con un doble peso que a veces quizá no entendían los demás, pero era como cocinar doble", dijo Germán asegurando que de no ser elegido esta noche para salir él mismo se ofrecería para hacerlo.

Te puede interesar: MasterChef Junior: La chef Betty encara a "El Capi" Pérez y recuerda cuando se burló de ella | VIDEO

Sobre las críticas que había recibido y que señalaban a que tenía un lugar en la competencia debido a que su padre es Germán Montero Romo, exintegrante de La Arrolladora Banda el Limón y que participó en "MasterChef Celebrity", indicó que él estaba en el programa por su talento y así lo demostró en cada instante: "Mi papá no hace mis platillos".

Finalmente, indicó que se va satisfecho y contento con su desempeño pues demostró su talento en la cocina más famosa de México; además, reveló que su sueño es abrir su propio restaurante cuyos platillos serían una mezcla de comida mexicana y asiática.

SIGUE LEYENDO:

MasterChef Junior: América sucumbe a la presión y rompe en llanto por fuertes críticas de los jueces

"Está arreglado": Fans tunden a MasterChef Junior por "favoritismos" tras la salida de América

MasterChef Junior: Participante usa harina con vidrios y "La Bebeshita" lo reprende