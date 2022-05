Trampa en MasterChef Junior: Niños rompen en llanto tras drástico cambio de los jueces

La presión de los retos en MasterChef Junior continúan causando estrés entre los participantes que están dispuestos a hacer de todo para conservar su lugar rumbo a la final, tal y como sucedió este domingo cuando uno de los chefcitos filtró información que provocó la molestia de sus compañeros.

Las mamás fueron los invitados especiales de este domingo 15 de mayo con motivo del Día de las Madres, por lo que compartieron la cocina con los pequeños motivándolos a dar lo mejor de ellos en sus platillos para poder conservar su lugar una semana más en el reality show.

Naty y Xavi fueron los primeros en subir al balcón con un platillo inspirado en sus mamás, pero todo se complicó para el reto de salvación cuando preparar un "volcán de cajeta" llevó a uno de los pequeños a hacer trampa pues el desafío consistía en que ellas adivinaran cuál era el que habían elaborado sus pequeños.

Esaú filtró información al avisarle a su mamá cómo sería la decoración de su platillo para que fuera más fácil elegir el que era de ellos y así asegurar su lugar en el balcón. Ante esto, el chef José Ramón Castillo tomó la decisión de cambiar las reglas y pedirles que sólo presentaran el pastelito.

"Es el Centro de inteligencia MasterChef de donde nosotros hemos recibido información no grata para este concurso. Han tenido contacto entre su mamá y ustedes para saber cuál es postre que van a hacer", dijo el chef mostrando los platos en los que todos debían presentar sus postres.

Chefcitos rompen en llanto

El cambio minutos antes de terminar su platillo logró molestar a los pequeños, esto sumó tensión al mal resultado en su "volcán de cajeta" para la mayoría provocando que rompieran en llanto por la presión, todo sin dejar de lado la competencia que poco a poco ha terminado con su paciencia.

Los comentarios no se hicieron esperar entre los participantes y algunos aseguraron que se trataba de “un desperdicio” el dejar el decorado de lado, mientras que otros culparon a Esaú y Carlos de la drástica decisión de los chefs.

“Se me hace muy injusto”, “Yo me metí un trancazo por esa salsa. Ellos fueron los tramposos que le dijeron a sus mamás” y “Es un trabajo desperdigado”, fueron algunos de los comentarios de los concursantes aunque Esaú no dudó en venderse asegurando que no conocía las reglas.

Finalmente, Esaú y Carlos se llevaron el reconocimiento de los chefs y sus mamás lograron adivinar cuál era su platillo, por lo que subieron al balcón salvándose del reto de eliminación.

