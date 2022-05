Pablo Lyle no quiere darle el divorcio a su esposa, ¿por culpa de un nuevo romance?

Un presunto nuevo romance de Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, con un futbolista podría ser la principal razón por la que la pareja ponga fin al amor y matrimonio que comparten desde 2014; sin embargo, el actor no quiere darle el divorcio a la madre de sus hijos, sobre todo en este momento en el que aún está a la espera de ser juzgado por golpear a un hombre en Miami, Florida, Estados Unidos, quien perdió la vida a causa de la agresión.

En entrevista para TV Notas, un amigo del matrimonio afirmó que Pablo Lyle no se encuentra en su mejor momento, pues "emocionalmente está destrozado" y con cambios de humor no sólo por su actual situación legal, sino también por los problemas en su relación. Y es que desde hace varios días surgieron rumores que Ana Araujo ya inició un nuevo romance y le habría pedido el divorcio, un tema sobre el que la fuente destacó que ya es un hecho y que el amor que se tienen "no fue suficiente para salir adelante de esta difícil situación".

Aunque en los dos años que el actor lleva bajo arresto, su esposa se ha mantenido a su lado y mostrándole su apoyo y reflexiones con publicaciones de Instagram, se sabe que la distancia y los problemas habrían hecho que el matrimonio se derrumbe. "El desgaste emocional que ambos han tenido, pues terminó por llevarlos al límite y, obviamente, por desgracia ya mató su matrimonio".

Ana y Pablo eran la pareja más enamorada. (Foto: Captura)

Y aunque todo indica a que ahora es Pablo quien no le quiere dar el divorcio a Ana, se sabe que hace un tiempo fue él mismo el que le pidió que rehiciera su vida, pues "no era justo" que su esposa e hijos "pagaran los platos rotos" de un error que él cometió.

"También (le dijo) que se olvidara de él, que rehiciera su vida con un hombre bueno que pudiera hacerla feliz y, sobre todo, que la ayudara a sacar a sus hijos adelante, ya que durante mucho tiempo, él no podría hacerlo", detalló la fuente a la revista.

De acuerdo con el medio, Ana Araujo decidió mantenerse a lado de su esposo, pero el protagonista de "La sombra del pasado" comenzó a tener actitudes groseras que hirieron a la madre de sus hijos. Y justo en ese momento "se concentró solo en ella y en sus hijos y, por azares de la vida, conoció a un hombre del que se ha enamorado", algo que no dudó en compartir con Lyle, aunque su respuesta no fue lo que ella esperaba.

"Pablo le dijo que no tenía ma..., que cómo se atrevía a hacer eso, cuando él estaba pasando por una situación tan complicada", explicó.

Aunque fue el actor quien le pidió que rehiciera su vida, ahora está decidido a no darle el divorcio ya que este proceso legal podría afectarlo en su defensa ante el jurado de Estados Unidos. Y es que tras contarle a su abogado todo lo que había pasado, le explicaron que "no le convenía separarse en pleno juicio", pues la idea era mostrar que su reacción ante el hombre cubano fue para defender a su familia, por lo que un divorcio podría afectar su imagen de "hombre de familia", un hecho con el que incluso podría perder el juicio.

Sin embargo, la revista asegura que por ahora Ana Araujo "está decidida a divorciarse" y, por supuesto, a rehacer su vida, así como a darse una nueva oportunidad en el amor con el futbolista Marc Crosas. Asimismo, la fuente destacó que no sabe si ella ya inició con el trámite del divorcio, pero es muy posible que lo haga pronto. Por su parte, Pablo Lyle se ha mantenido firme con su decisión e incluso le reprochó que "todos le iban a reclamar (a su esposa) el por qué lo dejó en un momento tan difícil”.

