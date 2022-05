Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, reacciona a rumores de separación: "Sí tiene capítulo final"

Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, ha salido al paso de los rumores respecto al fin de su matrimonio con el actor mexicano, luego que la noticia fuera dada a conocer este lunes en un programa de espectáculos, en donde además se reveló que la joven actriz ya estaría saliendo con alguien más.

La noticia del término de su relación sorprendió a los millones de fans de la pareja, quienes los veían como una de las relaciones más sólidas de la farándula, sin embargo, tal parece que el proceso legal que mantiene el histrión desde hace tres años logró golpear los cimientos de su matrimonio.

Ha sido la propia Ana Araujo quien rompió el silencio y mediante un mensaje difundido en su cuenta de Instagram quiso replicar la noticia sobre su ruptura amorosa, la cual corrió como pólvora. Hay que recordar que el Lyle se encuentra procesado en Miami por el delito de agresión, luego de verse involucrado en un altercado de tránsito en el que provocó la muerte de un hombre de 63 años de edad.

Ana Araujo da el siguiente paso y sigue con su vida

Luego que en el programa "Chisme No Like" se diera a conocer el fin de la relación que mantenían Ana Araujo y Pablo Lyle, la actriz decidió dar su versión de los hechos expresar lo que siente en estos momentos, fue así que mediante una reflexión difundida en su cuenta de Instagram se dirigió a sus seguidores y habló sobre la polémica noticia:

"La vida no es una línea recta, no hay una meta al final, lo que vives en el inter entre que naces y mueres eso es la vida, no hay más. Al final de todo no hay nada, ¿realmente estás viviendo para ti?... Confía", escribió Ana Araujo al comienzo de su mensaje.

Y continuó: "He aprendido que iniciar algo aunque no te sientas 100% lista es mejor que esperar a 'estar lista' y nunca hacerlo... ¿De verdad no nos damos cuenta que el tiempo sí está pasando? Que este personaje que eres sí tiene capítulo final", compartió la actriz en su post, el cual dejó sin palabras a sus seguidores.

"Cuando la tengas clara, ¡lánzate! a ese proyecto, esa relación, esa decisión, ese viaje, a lo que sea que estés aplazando porque sigue idealizando 'el momento perfecto'. Cuando das el salto guiado por tu corazón no hay error, al contrario todo comienza a alinearse de nuevo y navegarás nuevas aguas que te traerán nuevos retos y aprendizajes, para que tu crecimiento continúe y sigas explorándote a través de este personaje que decidiste encarnar", concluyó Ana.

La actriz, quien mantuvo una relación con Pablo Lyle durante más de 10 años, habría decidido separarse del actor desde hace al menos 3 meses, de acuerdo con "Chisme No Like", en donde también se afirmó ya tiene nuevo novio y se dio a conocer de quién se trata; al parecer ha comenzado un nuevo romance junto a Marc Crosas, conocido exfutbolista.

SIGUE LEYENDO:

La esposa de Pablo Lyle, Ana Araujo abandona al actor y ¡ya hasta tiene nueva pareja! | VIDEO

Caso Pablo Lyle: Esposa habla de su matrimonio con el actor acusado de homicidio

Esposa de Pablo Lyle muestra su lado EMOCIONAL con fotos en la playa: FOTO