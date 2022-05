La exitosa CANCIÓN de Grupo Firme que no generó ni un sólo peso para su autor | VIDEO

En sus inicios Grupo Firme tomó canciones de otros exponentes para grabarlas con su estilo y voz, varios de los covers se popularizaron al grado que ahora son más conocidos con ellos que con los artistas que los compartieron de forma original.

Una de las melodías que se popularizo en la voz de Eduin Caz, líder de Grupo Firme fue “Pídeme”, una composición de Horacio Palencia, quien asegura que, a pesar de la fama de dicha pieza, no recibió ningún tipo de retribución económica,

En sus redes sociales el cantautor se grabó y aparece mencionando algunos de sus trabajos que no le aportaron dinero. “Canciones que fueron un exitazo, pero no generaron regalías”, tituló el video

“Pídeme el regalo más caro del mundo

Yo sé que tal vez esto te suene absurdo

Pero no me pidas cosas imposibles ¿Cómo olvidarme de ti? Pídeme si quieres la noche perfecta

O escribir tu nombre en medio de la luna

Pero no me pidas nunca esa locura

Que yo me olvide de ti

Que yo me olvide de ti”, cantó Horacio Palencia para dar a conocer de qué hablaba.

¿Por qué no generó dinero?

El originario de El Rosario, Sinaloa explicó que la razón por la que no le pagaron el éxito de “Pídeme”, es porque la primera vez que fue lanzada al público la cantó Banda Carnaval, quien en sus inicios no eran muy conocidos y al no ser un éxito radial no obtuvo ganancias.

Tiempo después la retomaron los músicos de Grupo Firme, pero tampoco fue de las principales, pues se trataba de un cover. “Cuando una canción suena mucho en la calle, pero no es sencillo en la radio, pues uno de friega, pero lo más importante es que el público si la ha hecho un éxito, para mi eso es lo más importante”, declaró Palencia.

Cabe recordar que el artista aun se encuentra en problemas legales por el tema de Banda MS de Sergio Lizárraga, “Mi razón de ser”, ya que es José Luis Calderón quien dice ser el autor de la canción, aún están en juicio para conocer la verdadera procedencia.