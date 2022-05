Ella es Marisela Vallejos, la viuda de Chanino Sánchez; así fue su historia de amor

Rosalino Sánchez, mejor conocido como “Chalino” fue un cantante de música mexicana, además de interpretar y componer corridos, otra de sus grandes felicidades era estar con su familia conformada por su esposa Marisela Vallejos sus dos hijos Cynthia y Adán.

Este 16 de mayo del 2022 se cumplen 30 años del fallecimiento del cantante sinaloense, que perdió la vida víctima de un atentado por supuestos elementos de la policía, que lo levantaron después de un baile en Culiacán.

Aunque Chalino Sánchez sigue presente en el gusto de la gente, hay datos que se desconocen de su vida personal, de su carrera como cantante, de su etapa como padre y esposo, una de ellas es la historia de amor que desarrolló con la ahora viuda.

Estuvo casada por ocho años con el cantante, después de la muerte de Chalino Sánchez se fue a vivir a Los Ángeles en Estados Unidos, país en el que radica hasta la fecha.

Marisela ha dado algunas entrevistas, mantiene bajo perfil y sólo habla de algunos datos referentes a su esposo, dio a conocer que años después de que el intérprete de “Alama enamorada" perdiera la vida pensó en hacer una serie sobre el famoso, pero no ha encontrado a las personas perfectas que puedan ofrecer un producto de calidad.

En un encuentro que tuvo con Pepe Garza, Vallejos Félix comentó que la historia de amor entre ambos es muy cursi, se conocieron cuando Marisela tenía 24 años y Chalino 22 años.

“Fue una mañana muy lluviosa, yo me bajé del autobús y él estaba en un alto en su carro, yo me bajé y estaba lloviendo tanto que mis risos se me cayeron, se me quedó viendo por el vidrio y ha de haber dicho ‘pobre mujer, va toda remojada’, lo que el hizo fue pisar el acelerador para que yo pensara que me iba a atropellar y volteara”, declaró.