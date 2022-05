BTS: Si van al servicio militar, ¿qué pasará con el K-Pop y su carrera?

BTS cumplirá nueve años de carrera el próximo 13 de junio, pero tres días antes de su aniversario lanzarán su nuevo álbum "PROOF". La banda podría retomar sus planes de gira mundial una vez que se resuelva el debate sobre la ley que busca liberarlos del servicio militar.

En Corea del Sur, todos los ciudadanos masculinos están obligados a cumplir con un aproximado de dos años en el ejército, la marina o como trabajadores públicos. Esto porque debido a la tensión con el gobierno norcoreano, mantienen una fuerza militar en preparación.

Los idols K-Pop también están obligados a servir, en caso de tener algún padecimiento médico o secuelas que impidan su desempeño como soldado activo, podrán cumplir su servicio como trabajor público. Debido a la fama de BTS, se hizo una petición de que queden libres y no tengan que realizar el servicio militar. Sería la primera vez que condonan a un artista, algo que ha abierto el debate sobre si lo merecen y si es justo para todos los demás, incluidos ciudadanos normales.

¿Qué pasará con la carrera de BTS?

Si BTS no va al servicio militar no solo cambiará las reglas del ejército, aunque sería un caso único ya que los requisitos con los que quieren sustentar dicha ley son meramente del grupo y el apoyo del ARMY, por lo que algún otro grupo o idol no podría aplicar para la exención.

Sobre su carrera, BTS podría mantenerse en pausa por casi dos años, mermando la euforia por el fenómeno coreano que impactaría de manera negativa las ganancias de HYBE por discos, campañas publicitarias, discos, conciertos y más. Uno de los ultimos informes indicaría que HYBE no percibió las ganancias esperadas durante el primer trimestre del año.

Sobre el K-Pop, este se ha mantenido relevante años atrás, por lo que los grupos veteranos y actuales continuarán popularizando el género musical, aunque la presencia de BTS dejaría un gran vacío en las premiaciones más importantes de Estados Unidos, pero el ARMY podría encargarse de seguir manteniendo su nombre en tendencia, elevar los números de sus transmisiones digitales y seguir comprando sus álbumes.

BTS: ¿Qué integrante se enlistará primero?

De no aprobarse la ley, Suga y Jin podrían ser los primeros en despedirse del ARMY a finales de año, pues ambos han alzando la edad coreana de 30 años, el límite que les fue otorgado anteriormente. De ser así, BTS podría enfocarse en las actividades en solitario del resto, aunque eso prolongaría el regreso del grupo completo por más tiempo.

Otra de las alternativas es que todo el grupo se enliste al mismo tiempo para que la espera no sea demasiado larga, y podrían dejar preparados algunos álbumes para lanzarlos en su ausencia. Aunque, de aprobarse la ley, solo tendrían que pasar un mes en entrenamiento básico y cumplir con horas de trabajo social.

