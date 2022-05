Amanda Seyfried revela que sufrió acoso sexual luego de “Chicas pesadas”

“Chicas pesadas” se ha convertido en una de las películas favoritas de generaciones y significó un gran éxito para gran parte del elenco; sin embargo, no todo fue fama para Amanda Seyfried quien reveló recientemente que sufrió acoso sexual tras su papel como Karen Smith.

Han pasado 18 años desde el estreno de “Mean Girls” donde la actriz realizó el papel de Karen Smith, una joven hermosa, rubia “boba” y popular que en la vida real distó de ser agradable para la actriz pues fue debido a una de las escenas que sufrió acoso sexual.

Te puede interesar: Danna Paola y Belinda podrían protagonizar el remake de esta famosa película JUNTAS

Al final de la película protagonizada por Lindsay Lohan, el personaje de Seyfried obtiene un trabajo como meteoróloga pues pensaba que podía predecir el clima con sus pechos y por ello los tocaba, esto provocó que en la vida real se le acercaran hombres en lugares públicos para preguntarle si estaba lloviendo.

Amanda Seyfried revela que sufrió acoso sexual. Foto: Instagram @c.h.i.c.a.s_p.e.s.a.d.a.s

“Siempre me sentí muy asqueada por eso. Tenía como 18 años. Era simplemente asqueroso”, dijo la actriz de 36 años en entrevista para Marie Claire.

Se aleja de los reflectores

La actriz de “Mamma Mia” también habló de las dificultades que enfrentó por alcanzar la fama cuando aún era muy joven, detallando que el acoso que sufrió la llevó a alejarse por un tiempo de los reflectores.

“Creo que ser famoso (joven) realmente debe apestar. Debe hacerte sentir completamente inseguro en el mundo. Veo a estos actores más jóvenes que piensan que tienen que tener seguridad. Piensan que tienen que tener un asistente. Piensan que todo su mundo ha cambiado (…) Entonces, compré una granja. Pensé, vamos en dirección opuesta“, dijo.

Te puede interesar: "Mean Girls" 3 de octubre: así lucen "Las Plásticas" 17 AÑOS después

Syfried agradeció el éxito que obtuvo con “Chicas pesadas” y lo mucho que la película impulsó su carrera en Hollywood, pero también señaló las dificultades que enfrentó y el cuidado que debió tener para no encasillarse en el papel de “la rubia bonita”.

"Mean girls me puso en el mapa, realmente puso mi pie en la puerta. Pero ser encasillado era contra lo que tenías que luchar. En 2004, tenía que tener mucho cuidado de no ser solo 'la rubia bonita’”, añadió.

SIGUE LEYENDO:

Lindsay Lohan anuncia su compromiso con deslumbrante anillo: ¿quién es su novio?

Efeméride: Rachel McAdams y sus mejores películas románticas que puedes ver en Netflix

Actriz de Doctor Strange fue condenada por tener relaciones sexuales con una niña de 13 años junto a su pareja