Pedro Infante se negó a besar a esta actriz del Cine de Oro por esta razón

Llamado el ídolo de México o El Inmortal, Pedro Infante fue un actor y cantante del Cine de Oro que marcó una generación y sigue cautivando a muchos de sus fans con sus historias, como la que cuenta la razón por la que se negó a besar a una bella actriz de la época.

Pedro Infante Cruz, nombre completo del actor, nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. Su primer papel en el cine fue como extra en la película "En un burro tres baturros" (1939), y participó en otros filmes con personajes secundarios, entre los que destacan "El organillero", "Puedes irte de mí" y "La feria de las flores".

¿Por qué Pedro Infante se negó a besar a la bella actriz?

Uno de los primeros papeles principales que Pedro interpretó fue el de Valentín Terrazas, en la película "Jesusita en Chihuahua" de 1942, dirigida por René Cardona, donde tuvo que interpretar escenas de amor, a las que no estaba acostumbrado, como besar a sus co-protagonistas.

De acuerdo con una anécdota contada por el propio actor, al tratarse de uno de sus primeros papeles con mayor importancia tenía miedo de hacerlo mal, y las escenas en que tenía que besar a una bella actriz fueron las más complicadas, al grado de que se negó a volver a grabar la escena en la que debía besar a Susana Cora, quien daba vida a Teresa Marroquín.

En la historia, el personaje de Infante gana la presidencia municipal en una villa de Chihuahua. En una riña interpartidista es herido y su oponente político lo cuida. La mujer que quiere finge desprecio por él y cuando lo ve cercano a la muerte le confiesa que lo ama.

Cuando el actor grabó la primera escena en la que debía besar a Cora, a René Cardona no le gustó, pues pensó que a Pedro no se le veía la pasión que Valentín sentía por Teresa, por lo que pidió repetir la escena. En el segundo intento, Infante volvió a fallar, pues tenía miedo de lastimar o molestar a su co protagonista, por lo que se negó a hacerlo de nuevo.

Finalmente, Pedro tomó fuerzo y volvió a hacerlo, y en esta ocasión lo hizo bien y con tanta energía que sintió que Susana Cora podría molestarse o sentirse ofendida, sin embargo, la actriz estaba tranquila y la filmación siguió.

Susana Cora fue la pareja de Infante en "Jesusita en Chihuahua". Foto: Especial

¿Quién fue Susana Cora?

Susana Cora de la Rosa nació en la Ciudad de México, el 24 de mayo de 1919. Apareció en dieciocho películas con papeles principales y secundarios. Era la hija del general Luis Amezcua y se casó con Charles 'Chick' Hill, el hermano de Virginia Hill, la última novia de Bugsy Siegel.

Después de que alejó del medio artístico vivió muchos años en el puerto de Acapulco. La bella actriz murió a los 69 años en Guadalajara, Jalisco, el 17 de agosto de 1988.

