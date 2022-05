Luis Miguel rechazó a Luz María Zetina por Yadhira Carrillo pero la ganona fue Aracely Arámbula

Luis Miguel colaboró con grandes personalidades del espectáculo y de la música a lo largo de su trayectoria. Una de ellas fue Yadhira Carrillo, quien recordó cuando trabajó palmo a palmo junto a ‘El Sol de México’. La actriz expresó su emoción por haber trabajado con una de las voces más importantes en la historia de México.

Yadhira compartió cámara con Luismi para realizar el clip de uno de sus videos. Para ser preciso, “Que seas feliz”, sencillo que forma parte de su álbum “México en la piel”. Para dicha producción, fue el cantante quien eligió a la afamada histrionisa mexicana. Se dice que el motivo por el que la eligió fue por la forma en la que lloraba en sus telenovelas.

Fue Yadhira Carrillo la que confirmó que ‘El Sol’ y su equipo de producción comandado por Pedro Torres fueron los que se acercaron a ella para pedirle que colaborara en la grabación del video para su más reciente sencillo. Uno que se esperaba que fuera todo un éxito.

No fue la única que peleó por salir en el video

Yadhira explicó que siempre considero un honor que él la hubiera elegido, ya que es un artista de talla mundial. Posteriormente dejó claro que Luismi siempre fue un caballero, además que ella siempre fue una persona que se dio a respetar. En su charla con Imagen televisión dejó claro que ella quería darle su lugar al cantante.

“Siempre me hice como la ‘huidiza’, yo creo que a las personas famosas les tienes que dar su lugar. No puedes estar encima de la gente si te están invitando que es un privilegio. Yo siempre creí que mi lugar era ese”, explicó

Se dice que antes de elegir a Carrillo, la actriz que estaba en la lista para hacer el video era Luz María Zetina, pero al final el intérprete de “Ahora te puedes marchar” decidió quedarse con Yadhira.

“Nunca lo conocí, iba a hacer un video con él porque Pedro Torres me invitó, me dijo que si me gustaría hacer un video que estaba produciendo y… ¿Qué crees? Dije que sí y… ¿Qué crees? ¡Luis Miguel dijo que no y pusieron a Yadhira Carrillo!”, explicó en una charla en Sale el Sol.

Se tiene que recordar que la canción salió cuando comenzó a andar con Aracely Arámbula, por lo que los fans del cantante consideraron que la que terminó ganando el corazón de Micky fue la nacida en Chihuahua. En algún momento se llegó a pensar un romance entre Yadhira y 'El Sol' por las tomas que se presentaron en el clip.

