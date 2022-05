Las FOTOS que comprueban que Mariana Seoane heredó la belleza y elegancia de su mamá; ¡hermosas!

Mariana Seoane posee uno de los rostros más bellos en el mundo del espectáculo que heredó de su mamá, así lo demuestran las más recientes fotos que compartido en las que aparecen juntas y con las aprovechó para felicitarla por el Día de las Madres.

La intérprete de “Me equivoqué” compartió una serie de fotografías en Instagram que comprueban el increíble parecido que tiene con su madre, Stella García, de quien también heredó su pasión y talento en la actuación.

“Stella Maris Garcia Hiriart, mi madre. Escogerte fue la mero decisión de mi existencia, nacer para hacerte feliz mi regalo diario. Nunca existirán palabras suficientes para describir mi profundo amor, agradecimiento y aprendizaje al ser tu hija. Mi compañera de todas las batallas y fuente de fuerza y protección, te bendigo y agradezco a Dios todos los días por seguir viendo tu sonrisa. Te amo, Marita. Picha hermosa, todos los días te celebro, hechos son amores y no buenas razones”, escribió Seoane.

Mariana Seoane junto a su madre, Stella García. Foto: Instagram @laseoaneoficial

Algunas celebridades externaron su admiración por Stella García y se sumaron a las felicitaciones con tiernos mensajes tanto para ella como para la actriz, entre ellos Sharis Cid, Tiaré Scanda, Santiago Garza y Beatriz Asturias.

Mamá de Mariana Seoane

Mariana Seoane debutó en las telenovelas con “Retrato de familia” en la que compartió créditos con Alfredo Adame, Helena Rojo y Julio Bracho. Su talento le abrió las puertas a otros proyectos y fue así como llegó su papel como Sandra en “Los hijos de nadie”.

También ha destacado como cantante y entre sus canciones con la que logró conquistar al público están “Me equivoqué” y “Que no me faltes tú”. Su talento la llevó a estar en los Latin Grammy.

Seoane encontró su pasión en la actuación siguiendo los pasos de su madre, quien ha participado en algunas películas como ‘The Private Lives of Adam and Eve', 'Change of Habit', 'The Last Movie' y 'Joe Kidd'.

Mariana Seoane heredó la belleza y el talento de su madre. Foto: Instagram @laseoaneoficial

