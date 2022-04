"Mi mamá es súper barco": Sofía Castro habla de su relación con Angélica Rivera "La Gaviota"

Sofía Castro habló de su relación con Angélica Rivera a casi dos semanas de conmemorarse el Día de las Madres, sobre todo en la forma que era la actriz en su faceta como mamá de tres hijas.

Con una gran sonrisa, la joven artista recordó algunas anécdotas junto a la exPrimera Dama de México en entrevista para el programa Despierta América y relató:

“Mis hermanas y yo sí éramos medio traviesas de chiquitas, pero yo creo que más que regaños, la verdad sí nos jalaba las orejas de repente, mi mamá es súper barco, pero al mismo tiempo también es bastante disciplinada, yo creo que lo que más le enojaba más a mi mamá es que nos peleáramos entre hermanas, siempre nos ha dicho que lo único que tenemos y lo único que ella nos va a dejar somos pues nosotras tres”, informó Agencia México.

Al respecto de las cosas que admira de la llamada “Gaviota”, Sofía comentó: “¡Todo!, la gran mujer que es, la gran guerrera que es, la mamá que es, la amiga que es, la hermana que es, es una extraordinaria mujer y el cómo ha sabido sobrellevar tantas cosas me hace cada día admirarla más… ¡tengo a la mejor mamá del mundo!”.

Sobre el motivo por el que Angélica lloró en una pasada celebración de las madres, Castro explicó: “Mis hermanas y yo luego nos ponemos muy creativas, de verdad, no tanto de lo material, sino le hacemos desayuno o así, yo creo que ha de extrañar mucho los festivales del día de las madres, porque ella lloraba, ¡claro!, iba a todos, y le cantábamos, yo me acuerdo que mi festival del Día de las Madres en sexto de prepa, lloró y lloró y me dijo ‘ya es la última vez que me cantas en un festival’, yo creo que eso es lo que más extraña mi mamá”.

Con relación a los embarazos de Rivera y cuál consideraría el mejor, la intérprete detalló: “Creo que conmigo durmió muchísimo, la verdad creo que tuvo muy buenos embarazos, yo no sé qué hizo mi mamá porque tenía un chicharito de panza, no subió de peso, no nada, o sea, no se veía embarazada, pero creo que conmigo dormía bastante”.

Pese a que en esta ocasión se mostró abierta a contar detalles de su vida en familia, cabe señalar que durante su encuentro con toda la prensa Sofía Castro manifestó su postura de no volver a hablar de su familia públicamente.

“Ya no voy a hablar de mi mamá, todo sacan de contexto y la verdad ya no quiero, de mi pregúntenme lo que ustedes quieran, y ya por favor […] de verdad de mi mamá no voy a hablar, mi mamá está muy bien, muy contenta, ¿sabes qué?, me ponen en una situación difícil de hablar de la vida de mi mamá, de mi papá, de mis hermanas, de verdad, a mi me agarran ahora sí como de la vocera oficial de los Castro y la verdad prefiero no, o cuando vean por aquí a mi hermana, pregúntale a ella, pregúntale a mi papá que siempre anda por aquí, a mi mamá, de mí siempre lo que quiera, pero de verdad de mi familia ya no me gusta hablar”, recalcó.

