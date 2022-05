Tras las burlas, Ari Borovoy rompe el silencio y explica su supuesto pronunciamiento político | VIDEO

El cantante Ari Borovoy dejó a todo el mundo con el ojo cuadrado cuando, a través de sus redes sociales, anunció que saltaría al mundo de la política por medio de una diputación.

En un video de corta duración le agradeció el apoyo a todos sus fans, quienes han estado con él a lo largo de toda su carrera (33 años) y que incluso lo han acompañado en los momentos "más duros".

"Este día, es uno de los más importantes de toda mi carrera. Me conoces como artista, me conoces como actor, me conoces como productor, me conoces como manager; sin embargo, el día de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mi y me gustaría invitarte a que me acompañes como lo has hecho en los más de 30 años de carrera que me conoces: Contendré para Diputado este año", mencionó en su discurso.

En este caso, dijo que ha representado a muchos artistas, pero en esta ocasión quiere representar a la ciudadanía, por lo que pidió del apoyo de todos a través de las redes sociales con el HT #AriDiputado y bajo el slogan "Ari Borovoy, contigo yo sí voy".

Ari Borovoy explica su pronunciamiento político

El exintegrante de OV7 publicó un segundo video donde reiteró sus intenciones de ser político; sin embargo, no todo es lo que parece, pues apenas terminó de citar su slogan entraron de golpe algunos exintegrantes de Garibaldi, entre ellos Sergio Mayer Bretón quien conoce muy bien del tema, pues fue diputado federal por el distrito 6 de la CDMX correspondiente a zonas de las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras.

"¿Pero de qué estás hablando? No, no, no, papá, no tienes ni idea de en lo que te vas a meter. ¡Olvídate de esto!", le aseguro Mayer para después cederle la palabra a Paola Toyos, quien le dio como opción asistir al show de 90's Pop Tour donde estará la agrupación que fue sensación en la década de los 90.

Al final, Borovoy les dio la razón a cada uno de los cantantes: "Garibaldi en el 90's Pop Tour en esta 15a Arena Ciudad de México el 16 de junio", le dijo al público, quienes estallaron en carcajadas al ver que todo se trató de publicidad para el evento de nostalgia.

