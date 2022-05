"Tendrá que responsabilizarse de lo que hizo": Sergio Mayer rompe el silencio sobre el caso de Luis de Llano | VIDEO

Al haber apoyado a algunas víctimas de violencia de género, resultó interesante que Sergio Mayer no se posicionara respecto de las acusaciones que hizo Sasha Sokol a Luis de Llano, por lo cual, algunos periodistas cuestionaron al expolítico en torno a su postura sobre el tema.

Y pese a que en un principio se creyó que Mayer no quiso tomar partido por el aprecio que le tiene al productor, quien por cierto, fue quien lo lanzó a la fama con 'Garibaldi', al parecer la razón por la que se ha mantenido al margen es otra.

En entrevista para 'Ventaneando', el esposo de Issabela Camil señaló que los casos de abuso en los que ha intervenido es porque las víctimas son quienes lo contactan, cuestión en la que no ha incurrido Sasha Sokol.

"Ella no me ha buscado, yo en los temas que me he involucrado es porque me han buscado y han solicitado apoyo y ayuda, es así de sencillo", señaló el actor.