De OV7 a Kabah, ellos son los cantantes de POP que se destaparon y quieren ser diputados

El reciente anuncio del integrante de OV7, Ari Borovoy, de buscar una diputación federal generó una gran polémica en redes sociales y recordó a pasados episodios en los que otros famosos han dado a conocer su interés por aspirar a un cargo de elección popular y las redes se les han ido en cima con duras críticas.

Fue anoche cuando el también director de la compañía BoBo producciones, compartió en Twitter una grabación en donde hace público su interés por contender por una diputación durante las elecciones de este año: “Contenderé para diputado este año”, se le escucha decir en el video en el cual se refirió a su trayectoria como empresario, artista y cantante:

“En mi vida y en mi trayectoria he representado muchos talentos, pero hoy quiero representarte a ti como ciudadano. Espero contar contigo, cada like, cada comentario positivo o negativo, cada mensaje que compartas será un paso más para consolidar nuestra meta juntos”, mencionó Ari Borovoy, al tiempo que aprovechó para invitar a sus seguidores para apoyarlo con el "hashtag" #AriDiputado.

Ari Borovoy se lanza como diputado y las redes lo tunden

Ari Borovoy, de 42 años, también agradeció a sus fans y seguidores por el apoyo que le han brindado en sus 33 años de carrera: “Desde que tengo uso de razón mis padres me han enseñado a perseguir mis sueños, mis metas, pero sobre todo me han enseñado que nada es imposible en esta vida. Este día es uno de los más importantes de toda mi carrera”, aseguró en el video.

El también actor y productor, originario de la Ciudad de México, no mencionó el partido por el cual planea postularse ni el distrito por el cual contenderá, sin embargo, su video fue suficiente para que los internautas volvieran tendencia su nombre debido a las numerosas reacciones y duras críticas con que recibieron la noticia.

Este episodio recordó casos de otros famosos que también se han querido embarcar en una aventura política y que en algunos casos lo han logrado, mientras que otros más han tenido que desertar debido a las constantes críticas y señalamientos de incompetencia. Como ocurrió con el actor y empresario Roberto Palazuelos, quien en noviembre pasado dio a conocer su interés por contender en las elecciones para gobernador en Quintana Roo.

Palazuelos se postuló por el partido Movimiento Ciudadano, sin embargo, meses después de comenzar su campaña terminó desertando, aunque no ha descartado volver a postularse más adelante. En marzo pasado aseguró que no volvería a afiliarse con ningún partido “para ya no estar controlado”, por lo que de forma independiente haría todo lo posible para convertirse en gobernador de Quintana Roo en las elecciones de 2026.

Un caso contrario ha sido el de la integrante del grupo Kabah, Janine Patricia Quijano Tapia, mejor conocida como Federica Quijano, quien desde el 2021 es diputada por el Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Unión y que recientemente se volvió tendencia en redes luego que se difundiera su nombre real, algo que muchos de sus fans y seguidores desconocían.

Entre otros famosos que han pasado por la política podemos mencionar también a Rocío Banquells, quien ganó la elección para ser diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por el distrito 14 de la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México. Además del cantante Marco Antonio Flores, de la Banda Jerez, quien se convirtió en diputado de Morena.

