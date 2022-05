Yailin La Más Viral, novia de Anuel AA, sufre impactante accidente en pleno concierto: VIDEO

La cantante Jorgina Guillermo Díaz, conocida en el medio artístico como Yailin La Más Viral, quien ha ganado fama por ser novia del puertorriqueño Anuel AA, sufrió un impactante accidente este fin de semana cuando daba un concierto en Estados Unidos, el cual quedó captado en un video que ya inunda las redes sociales.

Yailin comenzó un noviazgo con el rapero y compositor luego de que éste terminara su relación de varios años con la colombiana Karol G, razón por la que su novia y ahora prometida ha sido comparada en más de una ocasión con la intérprete de "Makinón" y "Bichota".

Yailin La Más Viral sufre impactante accidente

Actualmente la joven, de 21 años, originaria de República Dominicana, se encuentra dando una serie de conciertos en Estados Unidos, y este fin de semana tuvo una presentación en Nueva York que pudo tener resultados terribles para el bienestar físico de la inteérprete que sufrió un impactante accidente.

En un video que ya circula en redes sociales, se puede observar a Yailin La Más Viral vestida de blanco y como es su costumbre, luciendo su curvilínea figura con un atrevido look. Mientras se encuentra en el escenario se acerca a una de las orillas y en ese momento un cañón de confeti es disparado en su rostro.

Las cientos de tiras de papel metálico y el humo salieron proyectados a gran velocidad en la cara de la novia de Anuel AA, razón por la que trata de alejarse y se va hacía el lado contrario del escenario mientras es captada en video y se puede observar como se limpia el rostro mientras comprueba no tener ninguna lesión, para después, como toda una profesional, volver a cantar.

Hasta el momento la cantante dominicana no ha dado ninguna declaración al respecto del impactante accidente, y no se sabe si tuvo alguna lesión, además de que no se ha aclarado si fue un error humano, aunque sus fans ya han reaccionado en redes afirmando que pudo ser así y hasta especulan que se pudo tratar de algo planeado.

La pareja se ha dejado ver muy enamorada. Foto: IG @anuel

