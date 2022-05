Anuel AA y Yailin, ¿esperan su primer bebé? FOTOS desatan rumores sobre posible embarazo

Anuel AA y Yailin son una de las parejas más polémicas de la actualidad, en parte por la forma en la que el exponente del género urbano terminó con Karol G. Ahora, después de un tiempo mostrando su amor en redes sociales. La pareja parece que está lista para dar el siguiente paso, ya que todo parece indicar que serán padres.

La cantante fue la encargada en levantar las sospechas sobre la posible incorporación de un nuevo integrante. Yailin La Más Viral sorprendió a propios a extraños al cambiar su imagen de perfil de Instagram. El problema no fue cambiarlo, sino la imagen que aparece.

La nueva postal que puso la pareja de Anuel AA es una caricatura donde aparecen los dos cantantes. Para ser más preciso, él la está cargando. Pero eso no es todo, ya que arriba aparece una cigüeña con un saco de color rosa y azul.

Confirmó en historias

Yailin no solo publicó esta nueva foto, sino que también realizó una dinámica con sus fans en Instagram al abrir una caja de preguntas. Una de sus fans, le preguntó si pensaba embarazarse pronto con Anuel AA. “Yai piensan embarazarse?”

Al ver esta pregunta, la cantante no dudó en aclarar el tema con sus fans al asegurar que están en procedimientos. Pero no eso no fue todo, ya que también le preguntaron si preferiría que fuera mujer u hombre. Yailin aseguró que lo que Dios le mande. Estas dos respuestas no terminaron de revelar si está embarazada, pero sí que está en sus próximos planes el hacer crecer la familia.

Ahora solo queda esperar a que alguno de los exponentes de la música urbana dé noticias más claras sobre la posibilidad de tener un bebé próximamente. También se puede dejar que pase el tiempo para ver si le crece la panza a la pareja de Anuel AA.

