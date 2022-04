Anuel AA rompe el silencio y responde a indirectas en canción de Karol G

Anuel AA y Karol G terminaron a principios de 2021 y desde entonces, los fans de ambos han estado a la expectativa de las indirectas que se lanzan, especialmente la colombiana con "MAMIII", su más reciente éxito en conjunto con Becky G.

Los seguidores de la "Bichota" aseguran que esta última canción es una indirecta para el intérprete de "Secreto" y los rumores crecieron cuando en el video oficial de la letra de "MAMIII" sale un personaje muy parecido al rapero, incluso se le levanta el cabello lo que remitió a los fans al injerto capilar de Anuel AA.

En el video se puede ver a un personaje parecido a Anuel AA. | FOTO: Youtube captura de pantalla Becky G

Anuel AA envía mensaje sobre las especulaciones

Es así que el rapero rompió el silencio sobre las supuestas indirectas y habló al respecto a través de sus historias de Instagram, sin mencionar directamente a la intérprete de "Tusa", lo que podría significar nuevas indirectas para la cantante.

“Yo me río, y después dicen que soy yo el que esta estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo" dijo el intérprete de "Adicto".

Asimismo, se dirigió a las personas que especulan sobre él y envió un contundente mensaje: "Piensen lo que sea que quiera pensar y lo que sea que los esté haciendo pensar!!!!!" externó.

Anuel AA habló sobre las supuestas indirectas de Karol G hacia él. | FOTO: Instagram @anuel

Y es que en su reciente aparición en Coachella, la colombiana también dijo unas palabras que resonaron en todos los asistentes una vez más y fueron consideradas indirectas para el puertorriqueño, ya que fueron justo antes de interpretar "MAMIII".

"¡Gracias por el amor Coachella, porque el pasado estuvo una chimba, pero lo que viene está mucho mejor, así que salud Coachella! dijo Karol G con una gran sonrisa en el rostro.

No obstante, internautas aseguran que Anuel AA compartió esas historias por coraje de que la carrera de su expareja va en total ascenso, a tal grado que fue invitada a uno de los festivales de música más importantes de Estados Unidos y a él no.

