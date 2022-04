Karol G se luce con candente baile en bikini y eleva la temperatura: VIDEO

Karol G volvió a elevar la temperatura con su último video publicado en sus redes sociales, en la que se lució con un bikini y un candente baile que robó los suspiros de muchos y provocó diferentes reacciones entre sus seguidores, quienes la llenaron de halagos y comentarios en los que le dan a conocer su admiración.

Todo parecer indicar que después de tener una exitosa presentación en Coachella, en donde hizo homenaje a diferentes personalidades entre ellas Daddy Yankee, la cantante de 'BICHOTA' se tomó unos días de descanso en un lugar caluroso con alberca desde donde puede mostrar su espectacular figura.

Karol G presume su figura en bikini Foto: IG @karolg

Karol G eleva la temperatura con baile de nueva canción

La artista colombiana compartió en su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 51.5 millones de seguidores, un video en donde se le ve tomando una bebida y escuchando su próximo éxito 'PROVENZA', tema en el que también participa Bad Bunny, otro de los reguetoneros más escuchados a nivel global; y que será lanzado en algunos días.

En el clip, Karol G, de 31 años, aparece luciendo un pequeño bikini blanco con tiras que rodean su cintura y unos lentes de sol, así como una gorra para taparse. Lo que más llamó la atención de sus fans, fue el sensual baile con el que promocionó la canción que promete ser un éxito, ya que ambos artistas urbanos son los más escuchados del momento.

"Recordé que este año no he sacado música y me animé" colocó en la descripción, Karol, quien provocó diferentes reacciones de sus fans que hasta al momento le han dado más de 8 millones de likes y miles de comentarios, entre los que destacan aquellos que piden que ya lance la canción con el puertorriqueño intérprete de 'Yo perreo sola' y 'Dákiti'.

