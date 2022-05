El hijo de Pedro Infante que era su viva imagen de juventud, pero terminó quitándose la vida

Pedro Infante Jr. falleció el pasado 1 de abril a los 59 años. Después de confirmarse su deceso se presentaron algunos rumores sobre su muerte. Ahora, después de un mes de su partida se revelarse el acta de defunción donde se confirmó el motivo real por el que perdió la vida. De acuerdo con el documento, el hijo de la leyenda del Cine de Oro Mexicano se quitó la vida.

El cantante de 59 años perdió la vida después de apuñalarse en 12 ocasiones en el estómago y no por una neumonía como se informó en un inicio por parte de la familia. La información nueva fue proporcionada por la revista People.

“Nos dieron un acta cuando nos entregaron el cuerpo, pero realmente no se sabe. Falta una investigación y que se dé todo a conocer”, dijo la primera esposa del mexicano, Claudia Julia González. “Nos gastamos más de 20 mil pesos para traerlo, todos los ahorros se fueron ahí. No estamos bien económicamente, no sé cómo le vamos hacer”, se puede leer en el documento.

Originalmente la familia explicó que perdió la vida en Los Ángeles debido a una complicación respiratoria. Pero gracias a la vacenia del cantante, Margarita Philp, se presentó la primera opción sobre un suicidio.

La trayectoria

El hijo de la leyenda era idéntico a su padre y siguió sus pasos, tanto que realizó una extensa trayectoria en la música y en el cine. El hijo del ídolo de Guamúchil realizó más de 80 filmes donde destacaron títulos como: "Destino sangriento", "Los verduleros", "Los dos amigos", entre muchos otros.

A nivel musical, Pedro se enfocó en canciones de su padre. Esta situación ayudó a muchos de los fans de su papá, ya que al ser idénticos en todos los sentidos era poder seguir con la leyenda del ídolo de Guamúchil. Ahora el hijo ya se encuentra con su la leyenda del Cine de Oro.

Te puede interesar: Pedro Infante: Esta era la mayor inseguridad del máximo galán del Cine de Oro