Pedro Infante: Está era la mayor inseguridad del máximo galán del Cine de Oro

Pese a que Pedro Infante era considerado como el actor más apuesto de toda la Época de Oro del Cine en México también tenía ciertos complejos que llegaron a complicar su labor en la pantalla grande, por lo que en esta ocasión hablaremos de este oscuro lado del “Ídolo de Guamúchil” que muy pocos conocen y te diremos cuál era su mayor inseguridad.

A lo largo de su carrera, Pedro Infante participó en alrededor de 60 películas que lo convirtieron en toda una leyenda por su alta y depurada calidad interpretativa, además, desde los inicios de su trayectoria destacó por su extraordinario físico y por ser uno de los galanes más cotizados de toda la farándula, no obstante, dicha situación no lo tenía exento de que sintiera inseguridades por su físico.

Como bien es sabido, Pedro Infante no tomaba alcohol, no fumaba y trataba de no excederse con nada que pudiera comprometer su salud pues su cuerpo era un auténtico templo y el ejercicio era su religión, incluso, tenía su propio gimnasio en su casa donde se ejercitaba para mantener en forma sus prominentes brazos y la zona de su pecho.

Pedro Infante es considerado como el máximo ídolo del cine mexicano. Foto: Especial

Cabe mencionar que existen algunas versiones donde se aseguraba Pedro Infante padecía diabetes y señalan que era debido a esta enfermedad que era extremadamente cuidadoso con su alimentación y con el ejercicio, sin embargo, este dato nunca ha sido confirmado pues no existen testimonios fidedignos o documentos que así lo demuestren.

Pese a su impresionante físico, Pedro Infante tenía una peculiaridad en sus películas que muy pocos notaron y que tenía que ver con su físico pues en la mayoría de ellas únicamente aparecía a cuadro de su cintura para arriba, además, en otras escenas donde bien podía aparecer con short lo hacía con pantalones de tres cuartos o doblados de la parte baja para tratar de ocultar sus piernas.

Pedro Infante participó en alrededor de 60 películas a lo largo de su carrera. Foto: Especial

Una de las primeras personas en darse cuenta de esta situación fue Silvia Pinal, quién durante la grabación de “El Inocente” se percató que “El Inmortal” no quiso quitarse los pantalones para grabar algunas escenas en las playas de Acapulco y fue hasta hace un par de años cuando la querida actriz reveló que un buen día se animó a preguntarle directamente al famoso galán por esta situación.

Tras los cuestionamientos de la matriarca de la Dinastía Pinal, Pedro Infante contestó que evitaba quitarse los pantalones “porque tenía las patas muy flacas” y dicha situación le generaba inseguridad pues era muy contrastante su corpulencia superior, ante su respuesta, Silvia Pinal comentó que no supo que decirle al actor y ya nunca más volvieron a hablar del tema.

Pese a las inseguridades que esta situación le generaba a Pedro Infante, sí hubo algunas películas donde tuvo que mostrar sus piernas, pues no le quedaba de otra ya que no podía interpretar a un boxeador con pantaloncillos largos, por lo que a continuación te mostramos una foto donde se pueden ver las piernas del “Ídolo de Guamúchil”:

Así se veían las piernas de Pedro Infante. Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Don Ramón: Así fue el día que el querido actor llegó a los golpes con Pedro Infante | VIDEO

Deprimido y enfermo: Pedro Infante sufrió en secreto un mal que amenazó con matarlo