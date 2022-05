Crudo testimonio de Chabelo revela el terror que vivió durante el terremoto del 85: "Mis compañeros estaban ahí"

La destrucción causada por el sismo de 1985 en México sigue asombrando a quienes quieren saber más sobre el tema, mientras que para algunos es un hecho interesante, para otros recordarlo resulta doloroso, como el conductor de televisión Xavier López "Chabelo", quien compartió cómo fue que vivió ese día que quedó marcado por la desgracia.

La mañana de ese 19 de septiembre cientos de edificios en la Ciudad de México se vinieron abajo, entre ellos el que se ubicaba en Chapultepec 18, el cual pertenecía a Televisa y decenas de personas, entre los que había equipo técnico y también algunas figuras de la televisión.

Durante una entrevista que brindó en 2005, Chabelo relató los momentos de angustia que sufrió y lo triste que fue para él saber que sus compañeros de trabajo estaban bajo los escombros del edificio de Chapultepec 18.

Así lucía el edificio de Chapultepec 18 después del terremoto. Foto: Especial

Chabelo expuso que hizo todo lo que estuvo en sus manos para ayudar, no sólo a sus compañeros que habían sido afectados por el terremoto, también a las personas que se encontraba.

"Me pasé todo el día yendo y viniendo en la motocicleta a traer material. Ese día me tocaba ensayar mi programa, pero con motivo de que se vino abajo el edificio de Chapultepec, yo ayudaba en lo que me pedían Emilio Azcárraga y Jacobo Zabludovsky, quienes me mandaban a traer material", recordó.