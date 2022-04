¡Sasha Sokol no es la única! Alejandra Ávalos revela que Luis de Llano salió con su prima de 14 años

Después de que Sasha Sokol informara que tomará acciones legales en contra de Luis de Llano tras haber mantenido una relación cuando ella tenía 14 años y él 39, la actriz Alejandra Ávalos defendió al productor y reveló que su prima también salió con el artista cuando ella tenía la misma edad que la ex Timbiriche.

En una entrevista con Gaby Bazán, la también cantante habló sobre el caso de Luis de Llano y la intérprete de 'Japi' y dijo que para ella era muy difícil emitir una opinión, pues es muy cercana al productor de Televisa, ya que además de haber trabajado con él, son parte de la familia porque se casó con su prima hermana.

"Desde niña, tendría 16 años cuando conozco a Luis de Llano, yo vi muy de cerca muchas cosas. Al final de la vida, Luis se casa con una prima mía y ahora es para mí muy difícil determinar qué estaba bien o qué estaba mal porque en su momento todos los adultos aceptaron esas relaciones de Luis con menores, esa es una realidad”, indicó.

Sasha Sakol salió con Luis de Llano cuando tenía 14 años Foto: Especial

Prima de Alejandra Ávalos era menor cuando salió con Luis de Llano

De acuerdo a las declaraciones de Ávalos, de 53 años, su prima y De Llano se conocieron cuando ella tenía 14 años, la misma edad que la ex Timbiriche, y contó que salieron por muchos años, hasta que llegaron al altar y formaron una familia.

“Ella también conoció a Luis cuando tenía 14 años o menos. Ella tuvo una relación de muchos años con Luis desde muy chica y eso también fue aprobado por sus propios padres”, contó la actriz, quien defendió al productor bajo el argumento de que en ese tiempo los adultos sabían de esas relaciones.

Alejandra Ávalos defiende a Luis de Llano

“Entonces si los padres, en algún momento, te dan un consentimiento y tú como adolescente te empecinas en hacer una relación con alguien y crees que es lo mejor para ti, y tu familia te deja, bueno, pues no hay nada que juzgar. Así es la historia y la realidad de todos, porque en aquel entonces yo me acuerdo que todavía no existía lo de determinar que a cierta edad los menores... era un delito”, dijo.

Luis de Llano está casado con Fabiola Lozano a quien le lleva 19 años Foto: Especial

Alejandra Ávalos comentó que Sasha Sokol no es la única celebridad que salió con un adulto cuando era menor de edad, pues también mencionó que Luis Miguel, Erika Buenfil y Salma Hayek, tuvieron una relación con personalidades mayores y todos lo sabían.

“O sea, yo me acuerdo que en esas épocas no existía eso. Si andaba Luis Miguel con una Lucía Méndez no era mal visto, nadie hablaba de que era una pederasta la señora, o que se merecía la cárcel. Erika Buenfil andaba con el señor Víctor Hugo O’Farril y Erika era menor de edad. Salma empezó una relación con el señor Victor Hugo O’Farril, y lo mismo, era menor de edad”, dijo.

