“Alejandra Avalos jamás ha visto un millón de dólares en su mesa”, dice Anel Noreña

Anel Noreña estuvo presente en la celebración del cumpleaños número 46 de su hijo José Joel Sosa, el mayor de los hijos del extinto Príncipe de la canción, José José y ahí aprovechó para aclararle algunas cosas a la actriz y cantante mexicana Alejandra Avalos.

Durante la velada en la que José Joel presentó un show para sus invitados, la señora Noreña estaba muy contenta de presenciar el cumpleaños de su hijo y en breve entrevista con medios de comunicación arremetió en contra de Alejandra Avalos, quien en días pasados puso en duda un supuesto testamento de José José.

La madre de los dos hijos más grandes de José José, respondió a Avalos y señaló lo siguiente frente a las cámaras.

“Bueno, pues a lo mejor, tampoco nunca ha visto un millón de dólares en su mesa y en efectivo, y no por eso Alejandra, no existe, verdad”.

La polémica generada por la exitosa cantante de los años ochenta, tuvo revuelo en días recientes, aunque no ha vuelto a hablar sobre ese tema, sin embargo, hasta el propio Gustavo Adolfo Infante, titular del programa ‘De primera mano’ señaló que a pesar de que quiere mucho a Alejandra Avalos, se ha entrometido mucho en los asuntos de la familia de José José.

En otro tema, la esposa de José José, también disipó las dudas respecto a los probables roces entre sus hijos José Joel y Marisol Sosa, ya que en últimos días se ha especulado sobre un distanciamiento entre ambos y Anel justificó la ausencia de Marisol en el festejo de José Joel por su reticencia a salir por la pandemia de Covid-19.

“Pepe trabaja en la noche, Mari no va a venir en la noche porque no tiene con quién dejar a sus hijos, entonces hay que respetar, si ellos (Marisol y su esposo) no quieren salir todavía por la pandemia, ni modo, qué hacemos”.