Ángela Aguilar canta esta desgarradora canción compuesta por Gussy Lau y justo habla de un engaño "me endulzó los oídos"

Después de que se filtraron capturas de un video en el que se ven Ángela Aguilar y a quien presuntamente en su pareja sentimental Gussy Lau besándose, la joven ya emitió su postura y dijo que quiere que se le reconozca por su trabajo y no por su vida personal.

La “princesa de música mexicana” dijo que no está dispuesta a hablar más del tema por lo que decidió decir lo que pensaba en una grabación y así terminar con especulaciones falsas.

En el contenido de poco más de seis minutos argumentó que son fotografías que se viralizaron sin su consentimiento y que no está contenta por lo que pasó, pero su carrera de más de 15 años deberían pesar más que cualquier otro tema.

“Me duele haber confiada en una persona en la que no debí confiar, me duele haber sido defraudad por una persona en la que yo nunca en mi vida pensé, me duele trabajar dese tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto”, planteó la estrella de música ranchera.

La joven empezó desde muy chiquita cantando junto a su padre Pepe Aguilar y en la actualidad está recorriendo varias ciudades de México y Estados Unidos en un tour llamado “Jaripero sin fronteras” en el que también participa su hermano Leonardo y el intérprete de “Por mujeres como tú”.

Además está en promoción de su disco “Mexicana Enamorada” en el que incluye algunos temas de la autoría de Gussy Lau, el compositor de 33 años originario de Culiacán, Sinaloa con el que se le es vincula afectivamente

“Ahí donde me ven” y “Se disfrazó” son dos temas en los Ángela Aguilar y Gussy Lau trabajaron juntos, ambos tocan temas de desamor, pero el ultimo mencionado habla de un presunto engaño.

Letra de la canción

"Entró a mi vida

Por la puerta grande

Me llenó los ojos

Y ni cómo negarme Atravesaba mal momento

Era muy vulnerable

Me daba buena espina

Y decidí arriesgarme Se disfrazó de caricias

Con tal de engañarme

Me endulzó los oídos

Me enamoró con detalles Cada miedo que tuve

Lo mandó pa' la calle

Y sin pensarla dos veces

De mi amor le di la llave Se disfrazó de mil besos

De un amor para siempre

Y yo que no creía en eso

Me hizo pensar diferente Resultó ser mentira

Lo que salía de su boca

Se disfrazó de un buen amor

La maldita derrota Se disfrazó de caricias

Con tal de engañarme

Me endulzó los oídos

Me enamoró con detalles Cada miedo que tuve

Lo mandó pa' la calle

Y sin pensarla dos veces

De mi amor le di la llave Se disfrazó de mil besos

De un amor para siempre

Yo que no creía en eso

Quise pensar diferente Resultó ser mentira

Lo que salía de su boca

Se disfrazó de un buen amor

La maldita derrota"

