"Parecen bipolares": Eugenio Derbez envía CONTUNDENTE mensaje a sus detractores

Luego de triunfo en la pasada entrega de los Premios Oscar con la cinta CODA, misma que obtuvo el máximo galardón de la noche como Mejor Película, Eugenio Derbez regresó a México y compartió su emoción con la prensa.

Fue en su encuentro con los medios de comunicación mexicanos durante la alfombra de "¿Y cómo es él?", proyecto cinematográfico en el que es productor y participa su exyerno, Mauricio Ochmann, donde aprovechó para aclarar que más allá de sus éxitos, nunca se olvidará de sus inicios en el medio artístico.

“Me da mucho gusto regresar a mi país, me da mucho gusto el cariño de ustedes, en mi cabeza funciona al revés de mucha gente que dice ‘es que ya estoy en otro nivel’, al contrario, venir con ustedes, con la gente que me vio crecer, con los fans que me hicieron para mí es un gusto, es como llegar a decirles ‘miren, me pasó esto lindo, quiero compartirlo con ustedes, y agradecerles todo este camino que hemos recorrido juntos’, no sé, así lo veo yo y sigo siendo la misma persona, me sigo viendo en el espejo igual que me veía hace tres meses o hace seis años”, manifestó.