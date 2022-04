Entre corazones rotos y ‘Con El Alma Herida’, Alan Pineda presenta su más reciente sencillo

El popular cantante del género regional mexicano, Alan Pineda, regresó más fuerte que nunca para este año; y a pesar de que en 2021 presentó un par de álbumes y una serie de sencillos, recién lanzó su más reciente canción ‘Con El Alma Herida’, tema con el cual, dice sentirse identificado y espera que su público también lo haga.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, el oriundo de Culiacán, Sinaloa, habló sobre este sencillo y los planes a futuro que tiene, así como sueños por lograr y el gozo que siente por sus éxitos a lo largo de su trayectoria.

‘Hoy puedo decir que, cuando veo hacia atrás, estoy orgulloso del camino que he recorrido y me ha traído hasta donde estoy. Creo que es gracias al esfuerzo y dedicación para con mi proyecto, pero también al impulso de la gente que recibe mis canciones de gran forma. Siempre están apoyando y eso me hace querer trabajar más duro para mantenernos en lo más alto’, dijo emocionado.

Y es que ‘Con El Alma Herida’ ha causado un gran impresión en su público; en las principales plataformas de streaming como Spotify logró posicionarse como uno de los más grandes éxitos del regional mexicano con más de 100 mil reproducciones, además, el video oficial ha tenido una gran recepción en Youtube.

En este sentido, el cantautor aseguró que para él es un verdadero orgullo llegar a los oídos y corazones de tanta gente; especialmente en presentaciones en vivo, cuando escucha a cientas de personas corear y cantar cada una de sus canciones.

‘Es un sentimiento increíble. Llegar a un lugar lleno y escuchar cómo cantan tus canciones. Ahí sabes que estás haciendo bien las cosas y que estás llegando al corazón del público. Creo que las letras y melodías son tan claras y bonitas que hacen que se sientan identificados; así se disfruta más’, comentó.

‘Además, este sencillo es para todos. ¿a quién no han dejado con el alma herida? Ese sentimiento de tristeza y melancolía al final del amor es universal, conecta con todos a escalas diferentes, pienso’, aseguró.

‘Con El Alma Herida’ es el primero de varios sencillos que se estrenarán este 2022, pero para Alan, es uno de los más especiales. Con los siguientes temas busca consolidarse como uno de los favoritos del público a nivel nacional y llevar sus presentaciones a distintos escenarios de la República, aunque dejó claro, que sus sueños y expectativas están en lo más alto.

‘Hoy te puedo decir que he recorrido casi todo el país, pero aún me faltan escenarios importantes por pisar, como el Auditorio Nacional. Creo que estamos trabajando bien para lograrlo algún día; es un verdadero sueño’, dijo emocionado.

Alan Pineda comentó en exclusiva para El Heraldo de México que este año tendrá una gira por todo el país, por lo que invito a todos sus seguidores a estar pendientes de sus redes sociales oficiales para estar enterados de las fechas y lugares donde se presentará.