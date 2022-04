Alfred Hitchcock admiraba a querida actriz del Cine de Oro que se suicidó por su orientación sexual

Este 29 de abril se cumplieron 42 años de la muerte del director de Hollywood, Alfred Hitchcock, quien es recordado por películas de suspenso y el thriller como 'Psicosis', 'Los pájaros' y 'Frenesí', por mencionar algunas de las casi 70 cintas que hizo durante su trayectoria. En el marco de esta efeméride, los fans recordaron que el cineasta trabajó con un actriz del Cine de Oro que se suicidó supuestamente por su orientación sexual.

Josefina Yolanda Pellicer López de Llergo, mejor conocida en el mundo artístico como Pina Pellicer, fue una actriz que no sólo se desenvolvió en la pantalla grande, también trabajó en el teatro, el cual fue su gran pasión. Gracias a su capacidad interpretativa, la diva mexicana logró trabajar en Estados Unidos, junto a grandes figuras como Marlon Brando y por supuesto, el 'Maestro del suspenso'.

De acuerdo al autor Reynol Pérez Vázquez, Pellicer fue una actriz admirada por los intelectuales de la época, incluido el cineasta estadounidense, con quien trabajó en la serie 'La hora de Alfred Hitchcock' en el episodio 'The Life Work of Juan Díaz', que es uno de los '10 mejores episodios'.

Pina Pellicer protagonizó 'The Life Work of Juan Díaz' Foto: Especial

"Para él era una actriz en toda la extensión de la palabra. Le hablaba por teléfono desde Hollywood para saludarla o solicitar todos sus servicios. Inclusive, Pina estaba en los planes del mago del suspenso para películas futuras", escribió Pérez Vázquez en una nota de un periódico del año 1964.

El suicidio de Pina Pellicer

El 4 de diciembre de 1964, Pina se suicidó en su departamento, ubicado en la colonia Condesa de la Ciudad de México, sin embargo, su cuerpo fue encontrado seis días después por su representante Lonka Bécker y su amigo Salomón Leiter Lunbekaite, quien fue el que recibió una carta en la que la actriz, de 30 años, le anunciaba su decisión de quitarse la vida con algunas pastillas.

"Querido Chalo: Sé que entenderás perfectamente mi cansancio; ya no tengo fuerzas… Tal vez nunca hubiera llegado a la desilusión total; creo en los seres humanos, creo sobre todo en los que me quieren y siento defraudarlos, pero no puedo más. Pina", escribió la actriz en su último mensaje.

Tras su fallecimiento, se desataron varios rumores sobre cuáles habría sido el motivo para tomar esta drástica decisión, entre ellos el que afirmaba que Pellicer tenía una lucha constante con su orientación sexual, pues en ese momento el país era muy conservador, por lo que nunca habló sobre el tema. También, hay que afirmaron que terminó con su vida por depresión y no conseguir el amor del actor Marlon Brando.