Dulce habla de la violencia de género: "A mi hija nunca le pasó nada porque a mi hija la cuidé yo, no quería que me la cuidara el Gobierno"

Durante una conferencia de prensa, para promocionar su show de 'GranDiosas' la cantante Dulce fue cuestionada sobre la violencia de género que se vive en México, a lo cual la intérprete destacó que es momento de tomar conciencia y no exponerse.

Agregó que con esto no quería decir que los padres fueran los culpables de los feminicidios y diversos actos de violencia en contra de las mujeres, aunque señaló que las jóvenes deberían de tomar conciencia del contexto en el que se vive en la actualidad.

Expuso que esta conciencia también tenía que ver con el bienestar de los padres, quienes tampoco tendrían porqué dejar de dormir o de vivir "por estar atrás de ellas".

"Las chicas tienen que tener la conciencia de hacerse responsables de sus vidas. No se puede andar en la calle así, no se puede salir todos los días, ni a escondidas de los padres, ni haciendo cosas que pongan en peligro su seguridad. Yo tuve una hija pero no para que me la cuidara el Gobierno, ni la policía, yo tuve una hija para cuidarla yo", sentenció Dulce.