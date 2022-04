Itati Cantoral se "tatúa" el nombre de Debanhi como protesta contra la violencia de género | VIDEO

Tras la amplia difusión que ha tenido el caso de Debanhi Escobar, muchos personajes de la farándula se han posicionado al respecto, principalmente, mujeres que son madres y se preocupan por el futuro que le depara México a las jóvenes en la actualidad.

Entre las celebridades que dieron a conocer su indignación por la muerte de Debanhi destaca Itati Cantoral, quien afirmó que lamenta mucho el deceso de la estudiante de 18 años.

En entrevista para 'De Primera Mano', Itati Cantoral expuso que el caso de Debanhi impactó mucho en su vida, al grado de que le gustaría tatuarse realmente su nombre.

Por ahora, la actriz que interpretó a Silvia Pinal en su bioserie se ha limitado a escribir "Debanhi" en su mano derecha con un plumón indeleble, esto como símbolo de lucha por las mujeres desaparecidas y como protesta contra la violencia de género.

"Me lo voy a poner durante todo el mes (el nombre de Debanhi ) porque soy mujer, porque soy mexicana, porque soy mamá, porque trabajo con una fundación que lucha por las mujeres y por la paz de mi país y porque me siento muy triste", señaló Itati Cantoral .

Aseguró que a pesar de no lograr sentir lo que sienten los amigos y familiares de Debanhi comparte su dolor y al igual que ellos, su corazón está de luto.

En este sentido, Itati Cantoral señaló que ella usaría su presencia como figura pública para estar con ellos y levantar la voz, "para decir que ni una más y para decir que no se vale".

"Gracias a Dios nunca me había sentido insegura, pero no puedo ser ajena de los demás, porque entonces dejo de existir (...) Y aunque no tenía el gusto de conocerla, comparto esta desgracia y mi corazón está de luto y mi casa está de luto y mis rezos van a ir para ella y para su familia", finalizó Itati Cantoral.