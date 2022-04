Debanhi Escobar y amigas asistieron a cinco fiestas la noche de su desaparición, asegura abogado

El abogado de las amigas de Debanhi Escobar, Adolfo Vega relató qué fue lo que ellas comentan que sucedió la noche que fue vista por última vez con vida la joven, y aseguró que temen por su seguridad.

Al asegurar que esperaron “tanto tiempo” para dar su historia al público por temor, Vega insistió que tomó el caso hace tres días y ha notado que tienen mucho temor tras todo lo que sucedió en torno al caso.

“Fueron a cinco fiestas esa misma noche; llegaron primero a casa de Debanhi y de ahí fueron a una fiesta, estuvieron una hora y de ahí se fueron a San Nicolás, pero no había nadie y por eso se fueron.

Le dijeron al taxi que si las podía llevar a las quintas, y fue a llevarlas hasta allá. Hacen ese movimiento y las llevó hasta las quintas, pero no había nadie en la primera fiesta, y refieren que no había nadie, se quedaron platicando y dijeron que mejor iban a otra fiesta en esa área de las quintas”, detalló el abogado.

Agregó que estuvieron en una fiesta una hora, posteriormente decidieron ir a otra fiesta, la última donde se vio a Debanhi. Al salir de ahí, el abogado insistió que las amigas notaron que Debanhi estaba “un poco mal”.

El abogado de las amigas de Debanhi relató qué fue lo que ellas comentan que sucedió la noche que fue vista por última vez (Foto: Especial)

Y fue entonces cuando intentaron pedir el taxi, pero agregó que las amigas se comunicaron con la familia de Debanhi.

“Le hablan al papá para informarle que se encontraba indispuesta, no en la avenida. Ellas y el taxista refieren que llegó el taxista, y Debanhi se subió al vehículo y se fue con Debanhi pero ella se quería bajar y él trata de regresar a la quinta. Después, el taxista se regresa y deja a Debanhi en la quinta porque dijo que no podía con ella, que lo manoteaba, no le quiere dar el teléfono y dijo ya no puedo”, mencionó.

Vega insistió que el taxista solicitó el teléfono de la mamá de Debanhi, pero no se le proporcionó pero se llamó al padre a las 3:59 a.m. en una ocasión y posteriormente en cinco ocasiones.

“Está registrado”, argumentó.

Cabe mencionar que Vega es reconocido en la entidad por haber participado en el equipo legal de Erika Peña Coss, en el caso del asesinato de dos menores conocido como el caso Cumbres, donde estuvo involucrado y posteriormente sentenciado Diego Santoy.

